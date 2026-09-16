Morte de técnica de enfermagem causa comoção no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra



SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A morte da técnica de enfermagem Joyce Mara Querino, de 38 anos, causou comoção em Santo Antônio da Platina. Servidora da área da Saúde do município, ela faleceu na noite desta terça-feira (15), por volta das 19h. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente.

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina publicou uma nota de pesar lamentando a perda da profissional, que integrava a equipe do Pronto-Socorro Municipal. Joyce atuava como técnica de enfermagem e era servidora do município desde 26 de março de 2021.

Durante sua trajetória no serviço público, participou do atendimento à população platinense, desempenhando suas funções na unidade de saúde. De acordo com as informações divulgadas pela administração municipal, o último plantão da profissional foi realizado no domingo (13).

Além da atuação na área da Saúde, Joyce também era bacharel em Educação Física pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Nascida em 26 de dezembro de 1987, ela deixa uma filha de 20 anos, estudante de Agronomia no município de Bandeirantes.

Em nota, a Prefeitura destacou a dedicação da servidora ao trabalho desenvolvido no Pronto-Socorro Municipal e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão, especialmente aos profissionais que atuam na unidade de saúde.

A notícia da morte repercutiu entre servidores da Saúde e moradores do município, que utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e mensagens de condolências à família.

As informações sobre velório e sepultamento não haviam sido divulgadas até a publicação desta reportagem. A causa oficial da morte também não havia sido informada.