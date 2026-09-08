Obras do primeiro restaurante popular do Norte Pioneiro chegam a 70% de conclusão

Projeto conta com investimento aproximado de R$ 500 mil e foi planejado para ampliar o acesso da população a refeições de qualidade por um custo reduzido

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Assessoria
08/09/2026 às 13h42
Obras do primeiro restaurante popular do Norte Pioneiro chegam a 70% de conclusão
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - As obras do Restaurante Popular de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, avançaram para a marca de 70% de execução e seguem em ritmo de construção no bairro Aeroporto. O empreendimento será o primeiro Restaurante Popular do Norte Pioneiro do Paraná e integra as ações do município voltadas à segurança alimentar e ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade social.

O projeto conta com investimento aproximado de R$ 500 mil e foi planejado para ampliar o acesso da população a refeições de qualidade por um custo reduzido. Após a conclusão das obras e o início das atividades, o local oferecerá refeições pelo valor de R$ 1, atendendo principalmente pessoas em condição de vulnerabilidade econômica.

A estrutura está sendo preparada para garantir um ambiente adequado para a produção e distribuição de alimentos, seguindo os padrões exigidos para esse tipo de serviço público. O espaço contará com instalações voltadas ao preparo das refeições e ao atendimento dos usuários, permitindo que o programa funcione de forma contínua após sua inauguração.

A implantação do Restaurante Popular representa um reforço nas políticas públicas de assistência social e segurança alimentar desenvolvidas em Jacarezinho. A proposta é facilitar o acesso a uma alimentação equilibrada para famílias e cidadãos que enfrentam dificuldades financeiras, contribuindo para a redução da insegurança alimentar no município.

Além do atendimento à população local, a iniciativa coloca Jacarezinho em posição de destaque na região por sediar o primeiro equipamento desse porte no Norte Pioneiro. A expectativa é que a experiência sirva de referência para outros municípios interessados em implantar programas semelhantes voltados à oferta de refeições a preços acessíveis.

Com 70% da obra concluída, os trabalhos seguem no bairro Aeroporto para a finalização da estrutura. Após a entrega do espaço, o Restaurante Popular passará a integrar a rede de serviços públicos do município, oferecendo alimentação a baixo custo e ampliando o acesso da população a uma refeição adequada e de qualidade.

Foto: Reprodução/Redes Sociais.
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