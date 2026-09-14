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Polícia prende três com mais de 20 kg de maconha e outras drogas em Siqueira Campos

Operação foi deflagrada na manhã desta segunda-feira (14) em uma residência que era utilizada pra armazenamento e preparação dos entorpecentes para venda

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com PCPR
14/09/2026 às 17h54 Atualizada em 15/09/2026 às 14h41
Polícia prende três com mais de 20 kg de maconha e outras drogas em Siqueira Campos
Foto: Divulgação/PCPR.

Redação - Folha Extra 

SIQUEIRA CAMPOS - Uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) resultou na prisão em flagrante de três homens suspeitos de envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. A ação também levou à apreensão de mais de 24 quilos de maconha, porções de cocaína, dinheiro em espécie e materiais utilizados na preparação e comercialização de entorpecentes.

As diligências tiveram início nas primeiras horas da manhã após informações repassadas à polícia apontarem que um imóvel localizado no bairro Saltinho estaria sendo utilizado para atividades ligadas ao tráfico de drogas. Com base nas denúncias, equipes da Polícia Civil iniciaram investigações e passaram a monitorar o local.

Durante a apuração, os policiais identificaram que o imóvel não possuía móveis nem aparentava ser habitado. Segundo a corporação, as características observadas indicavam que o espaço era utilizado como ponto de apoio para armazenamento, fracionamento e distribuição de drogas.

Diante da situação de flagrância constatada no local, os policiais realizaram a entrada no imóvel e encontraram grande quantidade de entorpecentes. Foram apreendidos 34 tabletes inteiros de maconha, além de porções já fracionadas para venda, totalizando mais de 24,2 quilos da droga.

Também foram localizadas diversas porções de cocaína, algumas prontas para comercialização e outras em quantidades maiores, somando aproximadamente 75 gramas. No imóvel, os agentes apreenderam ainda seis balanças de precisão, embalagens do tipo zip-lock, uma faca com resíduos de entorpecentes e outros materiais utilizados na preparação e acondicionamento das drogas.

Após a apreensão, as equipes das delegacias de Siqueira Campos e Tomazina realizaram diligências para identificar os responsáveis pela utilização do imóvel. Um dos principais investigados, conhecido pelo apelido de “Ervinha”, foi localizado e preso.

No veículo utilizado por ele, os policiais encontraram R$ 6.886 em dinheiro, um aparelho celular e fragmentos de drogas. As investigações também levaram à localização de outros dois homens apontados como integrantes do grupo, que teriam participação no repasse de valores e na locação do imóvel utilizado para armazenar os entorpecentes.

Os três suspeitos foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça.

Foto: Reprodução/Redes Sociais.
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