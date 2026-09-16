Publicidade

Policial é denunciado por receber propina dentro de delegacia no Norte Pioneiro

Segundo o Gaeco, investigador da Polícia Civil de Bandeirantes teria recebido R$ 10 mil para permitir acesso a celular apreendido e exclusão de dados; MPPR também pede perda do cargo público

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
16/09/2026 às 10h21
Policial é denunciado por receber propina dentro de delegacia no Norte Pioneiro
Investigador atuava há mais de dez anos na Delegacia de Bandeirantes. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - Um investigador da Polícia Civil lotado na 39ª Delegacia Regional de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) por suspeita de receber propina em troca de facilidades dentro da própria unidade policial. Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em um dos episódios apurados, o servidor teria recebido R$ 10 mil para permitir o acesso a um celular apreendido.

A denúncia é resultado da Operação Fim da Trilha e também envolve um advogado, apontado como intermediário da negociação, e a pessoa que teria fornecido o dinheiro. Conforme o MPPR, o investigador utilizaria advogados para intermediar o recebimento de valores em troca de favorecimentos dentro da delegacia.

Em um dos casos, o pagamento de R$ 10 mil teria sido feito para que um advogado conseguisse acessar um aparelho celular que estava apreendido e sob custódia policial.

De acordo com o promotor de Justiça Leandro Antunes, a suspeita é de que o acesso ao aparelho tenha possibilitado a exclusão de informações que poderiam ser utilizadas como provas em uma investigação.

O Gaeco ofereceu duas denúncias criminais envolvendo os três investigados. Entre as imputações estão crimes de corrupção ativa e passiva.

Além da responsabilização criminal, o Ministério Público pediu que os R$ 10 mil apontados como propina sejam devolvidos e requereu o pagamento de R$ 100 mil por dano moral coletivo. O MPPR também pediu à Justiça a perda do cargo público do investigador.

Policial foi alvo de operação dentro da delegacia

A investigação ganhou força em 23 de abril, quando o Gaeco deflagrou a Operação Fim da Trilha. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Delegacia Regional de Bandeirantes e na residência do investigador, em Cambará. Computadores, celulares, documentos e dinheiro foram recolhidos.

As apurações tiveram origem em informações obtidas durante outras operações contra grupos ligados ao tráfico de drogas na região. Segundo o Gaeco, conversas analisadas durante a investigação indicaram possíveis negociações envolvendo a entrada de celulares e outros objetos na carceragem e até supostas interferências para evitar prisões em flagrante.

O investigador, que atuava havia mais de dez anos na delegacia, foi afastado das funções, teve o armamento funcional recolhido e passou a utilizar tornozeleira eletrônica.

Durante as buscas, as autoridades também encontraram com o policial um revólver e dezenas de munições de diferentes calibres que, segundo a investigação, eram mantidos irregularmente na delegacia.

O caso também resultou em imputações relacionadas ao Estatuto do Desarmamento, incluindo posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de uso restrito.

Com informações de CBN Londrina.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 2 dias

Homem empresta o celular do amigo e furta R$ 1 mil no Pix

Caso aconteceu em Bandeirantes e suspeito transferiu o valor para sua própria conta

 Foto: Reprodução/Redes Sociais.
ESPORTES Há 6 dias

Jovem zagueiro do Norte Pioneiro assina contrato com o Palmeiras

Matheus Venzel, de Bandeirantes, foi anunciado como novo atleta das categorias de base do clube paulista após trajetória em projetos de formação e passagem pelo PSTC

 Diversas ruas foram tomadas pelas águas. Foto: Divulgação
CHUVA FORTE Há 7 dias

Temporal provoca alagamentos em Bandeirantes e deixa ruas tomadas pela água

Chuva intensa atingiu o município durante a madrugada e a manhã desta quinta-feira (10); há registros de alagamentos no centro da cidade, Jardim San Rafael, rodoviária e também na zona rural

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Idoso vai parar no hospital após ser atropelado por bicicleta

Acidente aconteceu no município de Bandeirantes e ciclista fugiu sem prestar socorro a vítima

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Homem é preso após agredir e tentar atacar a ex-namorada com uma faca

Crime foi registrado no município de Bandeirantes e vítima conseguiu fugir e pedir socorro

Bandeirantes - PR
Bandeirantes - PR
Bandeirantes é um município do norte do Paraná, fundado em 14 de novembro de 1934 e instalado em 25 de janeiro de 1935. Conhecida como “Cidade Universitária” devido à presença de instituições de ensino superior, sua economia é diversificada, com destaque para agricultura, pecuária e comércio. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, oferecendo turismo religioso, qualidade de vida, educação e desenvolvimento regional à população acolhedora.
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
ED 3517 17-09-2026 Há 8 horas

ED 3517 17-09-2026
INUSITADO Há 9 horas

Homem é preso na Paraíba após tentar fugir vestido de mulher e diz ter matado 80 pessoas
ENTENDA Há 10 horas

Ciclone, furacão e tornado: você realmente sabe a diferença entre eles?
CASA DE CAMPEÕES Há 10 horas

Norte Pioneiro: o celeiro de campeões das artes marciais
NORTE PIONEIRO Há 11 horas

Conselheira tutelar de Quatiguá perde o cargo por compartilhar informações sobre adolescente

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 16 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Gabi Caroline: quando a resistência vira música
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados