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Ratinho Junior, Sandro Alex e Curi realizam campanha com carreatas no Norte Pioneiro

Comitiva do PSD e candidato do Republicanos visita a região nesta quinta-feira (24), com agenda em Cornélio Procópio, Bandeirantes, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Siqueira Campos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
23/09/2026 às 14h23
Ratinho Junior, Sandro Alex e Curi realizam campanha com carreatas no Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Redação - Folha Extra

O governador Ratinho Junior (PSD), o candidato ao Governo do Paraná Sandro Alex (PSD) e o candidato ao Senado Alexandre Curi (Republicanos) cumprem agenda de campanha nesta quinta-feira (24) em cinco municípios do Norte Pioneiro. A programação inclui carreatas e encontros políticos em Cornélio Procópio, Bandeirantes, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Siqueira Campos.

A agenda começa às 9h, em Cornélio Procópio. Na sequência, a comitiva segue para Bandeirantes, onde está prevista uma carreata às 11h. Após o almoço, o grupo passa por Jacarezinho, com atividade marcada para 12h30, e depois segue para Santo Antônio da Platina, onde o evento está previsto para as 14h30. A programação termina em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, às 16h.

A presença de Ratinho Junior faz parte da série de agendas que o governador vem cumprindo durante a campanha de Sandro Alex. Em setembro, Ratinho Junior passou a participar de atividades eleitorais do candidato, incluindo carreatas em diferentes regiões do Paraná.

No Norte Pioneiro, o coordenador-chefe da Casa Civil na região, Juarez Leal, conhecido como Daio, declarou apoio à candidatura de Sandro Alex. Em entrevista à Folha Extra, ele destacou ações do governo estadual em áreas como educação, cultura, pavimentação rural e agricultura, além de investimentos em rodovias que atendem à região.

Segundo Daio, a administração estadual destinou recursos aos municípios do Norte Pioneiro e realizou investimentos relacionados à duplicação e melhorias nas rodovias PR-092, BR-153 e BR-369. As afirmações fazem parte da avaliação política apresentada pelo coordenador sobre a gestão Ratinho Junior.

Daio também afirmou considerar que Sandro Alex reúne condições para dar continuidade às ações desenvolvidas pelo atual governo e relacionou a carreata à demonstração de apoio político ao governador na região.

A agenda ocorre durante o período de campanha eleitoral de 2026, quando Sandro Alex disputa o Governo do Paraná e Alexandre Curi concorre a uma das vagas do estado no Senado paranaense.

Foto: Divulgação.
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