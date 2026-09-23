Mulher estranha portão aberto e encontra vizinho morto no Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um homem de 43 anos foi encontrado morto dentro da própria residência na manhã desta quarta-feira (23), em Londrina, no Norte do Paraná. A vítima foi identificada como André Martins Bueno, que tinha deficiência auditiva. O corpo foi localizado por uma vizinha após ela perceber que o portão do imóvel estava aberto e estranhar a ausência do morador.

Segundo relato da mulher à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, ela mantinha uma relação próxima com André e os dois costumavam se ajudar. Naquela manhã, a vizinha percebeu que o portão da residência batia repetidamente porque estava destrancado. Também chamou sua atenção o fato de André não estar na calçada, como costumava fazer.

Diante da situação, ela se aproximou da residência e chamou pelo vizinho, mas não obteve resposta. Ao entrar no imóvel, percebeu uma marca no chão que inicialmente acreditou ser barro. Mais tarde, segundo ela, um policial informou que se tratava de sangue seco.

Foi então que a mulher encontrou André caído entre o quarto e um corredor da casa. Após a descoberta, pediu ajuda ao filho e acionou a Polícia Militar.

Local apresentava sinais de confronto

De acordo com o capitão da Polícia Militar Emerson Castro, foram encontrados indícios de que uma briga teria ocorrido no imóvel, que também era utilizado para a realização de eventos.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais localizaram uma faca com vestígios de sangue sobre um balcão, além de um estilete. Os objetos foram apreendidos e deverão auxiliar nas investigações.

O perito José Francisco dos Santos informou ainda que foram identificadas marcas de calçados em diferentes cômodos da residência. O automóvel da vítima também estava encostado contra uma das paredes do imóvel.

As circunstâncias da morte ainda são apuradas. A suspeita inicial é de que André tenha sofrido golpes na região da cabeça e ferimentos no pescoço.

Até a última atualização do caso, não havia informações sobre suspeitos ou prisões. A Polícia Civil do Paraná investiga a morte como homicídio.

Com informações de G1 Paraná.