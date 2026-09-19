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Radar mostra avanço da chuva sobre o Norte Pioneiro e Campos Gerais; há risco de temporal nas próximas horas

Instabilidades avançam pelo Paraná e devem atingir a região principalmente durante a noite; Wenceslau Braz está entre os municípios sob alerta do INMET

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO - OLIVEIRA JUNIOR
19/09/2026 às 17h12
Radar mostra avanço da chuva sobre o Norte Pioneiro e Campos Gerais; há risco de temporal nas próximas horas
Foto Reprodução Windy Meteorologia

DA REDAÇÃO - WENCESLAU BRAZ

Moradores do Norte Pioneiro e Campos Gerais devem ficar atentos às condições do tempo nas próximas horas deste sábado (19). Áreas de instabilidade avançam pelo Paraná e aumentam o risco de tempestades na região, com possibilidade de chuva forte em curto período, descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo.

De acordo com informações meteorológicas do Simepar, tempestades que se formaram inicialmente sobre setores do Oeste avançam pelo território paranaense em direção às regiões Central e Norte. Com o deslocamento das instabilidades, as condições ficam favoráveis para temporais durante a noite.

Em Wenceslau Braz, a mudança no tempo é prevista principalmente a partir do começo da noite. A previsão do Simepar indica aumento expressivo da probabilidade de chuva por volta das 19h, permanecendo elevada nas horas seguintes. O acumulado previsto para este sábado é de aproximadamente 20 milímetros.

Municípios próximos também apresentam cenário semelhante. Em Siqueira Campos, por exemplo, a previsão aponta aumento das condições para chuva a partir das 19h, com possibilidade de intensificação das instabilidades ao longo da noite.

INMET emite alerta laranja

Além da previsão de chuva, parte do Norte Pioneiro está abrangida por aviso meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Em Wenceslau Braz, há alerta laranja para tempestade válido até as 9h deste domingo (20).

O aviso prevê possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados entre 50 e 100 milímetros no período, além de rajadas de vento que podem variar entre 60 e 100 km/h e eventual queda de granizo.

O INMET também aponta risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Os valores indicados no alerta representam condições que podem ocorrer dentro da área abrangida pelo aviso e não significam que todos os municípios registrarão tempestades com a mesma intensidade.

Atenção aumenta durante a noite

Para o Norte Pioneiro, o período de maior atenção começa no início da noite deste sábado e segue durante as horas seguintes, conforme as áreas de instabilidade avançam pelo Estado. A formação e o deslocamento das células de tempestade podem provocar mudanças rápidas nas condições do tempo entre municípios próximos.

Em caso de rajadas fortes, a orientação é evitar abrigo debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres, placas de propaganda ou estruturas que possam ser derrubadas pelo vento. Durante tempestades com raios, a recomendação é permanecer em local protegido e evitar áreas abertas.

A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

 

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