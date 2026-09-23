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Temperaturas despencam e colocam saúde da população em risco no Norte Pioneiro

Alerta foi emitido pelo Inmet na manhã desta quarta-feira e é válido até quinta-feira, com previsão de queda de até 5°C nos termômetros

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
23/09/2026 às 13h41
Temperaturas despencam e colocam saúde da população em risco no Norte Pioneiro
Foto: Ilustrativa - Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - Após uma sequência de alertas para tempestades nas últimas semanas, a preocupação dos moradores do Norte Pioneiro agora se volta para a queda nas temperaturas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta quarta-feira (23), um alerta para declínio de temperatura, com previsão de redução de 3°C a 5°C em parte da região. O aviso é válido até as 9h desta quinta-feira (24).

A quarta-feira começou com chuva em diferentes pontos do Paraná, mas a tendência é de redução da instabilidade ao longo do dia. Com o afastamento das áreas de chuva, as temperaturas também devem cair, deixando o tempo mais frio durante a noite e nas primeiras horas da manhã.

Em Wenceslau Braz, a previsão para esta quarta-feira indica temperaturas entre 13°C e 17°C, com sensação térmica variando de 12°C a 14°C. A possibilidade de chuva chega a 97%, com acumulado estimado em 22 milímetros. Na quinta-feira, os termômetros devem variar entre 12°C e 22°C, enquanto a sensação térmica pode ficar entre 11°C e 16°C. Não há previsão de chuva para o município.

A queda brusca da temperatura pode provocar efeitos sobre a saúde, principalmente entre pessoas mais vulneráveis. O frio pode irritar as vias respiratórias e favorecer sintomas ou crises de doenças como asma, bronquite e rinite. Pessoas com problemas cardiovasculares ou hipertensão também exigem atenção durante períodos de temperaturas mais baixas.

De acordo com orientações do Ministério da Saúde, o frio intenso pode aumentar a sobrecarga do sistema cardiovascular e elevar o risco de complicações, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC), especialmente entre pessoas que já apresentam doenças cardiovasculares.

A mudança nas condições meteorológicas também pode favorecer a circulação de vírus respiratórios. Com temperaturas mais baixas, é comum que as pessoas permaneçam por mais tempo em ambientes fechados, o que pode facilitar a transmissão desses agentes.

Idosos, crianças pequenas e pessoas com doenças crônicas estão entre os grupos que exigem maior atenção durante períodos de frio. Os idosos podem apresentar maior dificuldade para regular a temperatura corporal, enquanto crianças pequenas perdem calor com maior facilidade.

Em situações de exposição prolongada ao frio, especialmente quando há contato com água ou roupas molhadas, também existe risco de hipotermia. A condição ocorre quando a temperatura corporal fica abaixo de 35°C e exige atendimento médico.

Para reduzir os efeitos da queda de temperatura, as orientações incluem utilizar roupas adequadas, manter o corpo aquecido, trocar roupas molhadas rapidamente e manter a hidratação. A vacinação também é recomendada para a prevenção de doenças respiratórias, enquanto o consumo de bebidas alcoólicas deve ser evitado como forma de tentar se aquecer.

O alerta do Inmet permanece válido até as 9h desta quinta-feira (24), período em que a população deve ficar atenta à queda das temperaturas, especialmente durante a madrugada e as primeiras horas do dia.

Foto: Reproduão/Portal Curiúva
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