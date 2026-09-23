Fotografo registra momento em que raio atinge igreja nos Campos Gerais

Redação - Folha Extra

PONTA GROSSA - A noite de segunda-feira (21) foi marcada por raios e relâmpagos que iluminaram o céu de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Em meio aos clarões provocados pela tempestade, o fotógrafo Daniel Festa conseguiu registrar o momento em que um raio atingiu as proximidades da cruz da Catedral Sant’Ana, na região central da cidade.

A imagem mostra a descarga elétrica ocorrendo exatamente junto à parte superior da igreja, criando um contraste entre a intensidade do fenômeno meteorológico e a arquitetura da Catedral. O registro chamou a atenção pela proximidade do raio com a estrutura do templo e pela precisão do momento capturado.

Apesar da intensidade da descarga elétrica e das condições de instabilidade registradas durante a noite, não houve registro de pessoas feridas ou de danos relacionados ao raio na Catedral Sant’Ana.

O registro foi feito durante um período de instabilidade que provocou chuva e grande quantidade de descargas elétricas em Ponta Grossa e outras cidades dos Campos Gerais. A ocorrência de raios acompanha a formação de áreas de tempestade e pode representar risco para pessoas em áreas abertas e estruturas expostas.

Na manhã desta quarta-feira (23), Ponta Grossa registrava tempo nublado após as chuvas da madrugada. Segundo o Simepar, ainda há previsão de chuva ao longo do dia, com acumulado estimado em 7,3 milímetros e 98% de probabilidade de ocorrência. As temperaturas permanecem amenas, com máxima prevista de 18°C.

Após as chuvas das últimas semanas, a previsão do tempo para Ponta Grossa e região indica uma mudança nas condições a partir de quinta-feira (24). De acordo com o Simepar, não há previsão de chuva para Ponta Grossa entre quinta e domingo (27), com a tendência de tempo mais estável e temperaturas em elevação gradual ao longo dos próximos dias.