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Cantor Rick Sollo será velado e enterrado em cidade a 300 km de Wenceslau Braz

Cerimônia de despedida acontece em Sorocaba, interior de São Paulo; Segundo a assessoria do artista, o velório será reservado a familiares e amigos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
23/09/2026 às 12h10
Cantor Rick Sollo será velado e enterrado em cidade a 300 km de Wenceslau Braz
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

SOROCABA - O cantor Rick Sollo, da dupla sertaneja Rick & Renner, será velado nesta quinta-feira (24) em Sorocaba, no interior de São Paulo, a 300 km de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. O sepultamento está previsto para sexta-feira (25), também no município. Até a manhã desta quarta-feira (23), o local e os horários das cerimônias ainda não haviam sido divulgados oficialmente.

Segundo a assessoria do artista, o velório será reservado a familiares e amigos. Informações divulgadas anteriormente apontavam a possibilidade de abertura ao público, mas a equipe de Rick confirmou à imprensa que a cerimônia será fechada.

Rick Sollo, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, morreu aos 59 anos após a queda de um helicóptero na Serra de Santa Catarina. A aeronave havia decolado de Porto Belo com destino a São Joaquim na segunda-feira (21), mas perdeu contato durante o trajeto.

Os destroços foram localizados na terça-feira (22), em uma área de mata na região de Urubici. Além de Rick, morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Não houve sobreviventes.

Os corpos das cinco vítimas foram retirados da área do acidente e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis. O corpo de Rick foi liberado nesta quarta-feira para os procedimentos funerários e será transportado de táxi aéreo até Sorocaba.

As circunstâncias da queda serão investigadas pelas autoridades responsáveis. Até o momento, não há conclusão oficial sobre as causas do acidente. A aeronave, um helicóptero Bell 430, desapareceu durante o trajeto pela região serrana, que apresentava condições meteorológicas adversas no momento da ocorrência.

Rick construiu uma carreira de quase quatro décadas na música sertaneja. Ao lado de Renner, ficou conhecido por sucessos como “Ela É Demais”, “Cara Metade”, “Muleca” e “Nos Bares da Cidade”, que marcaram a trajetória da dupla a partir dos anos 1990.

A morte do cantor provocou manifestações de artistas, fãs e profissionais do meio sertanejo nas redes sociais. Em Sorocaba, o município também informou ter colocado estruturas públicas à disposição da família para a realização da despedida.

Foto: Reproduão/Portal Curiúva
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