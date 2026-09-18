Problema encontrado: cano rompido da Sanepar comprometeu solo em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Depois de praticamente um dia inteiro de trabalhos, escavações, apreensão e transtornos no Centro de Wenceslau Braz, finalmente surgiu uma resposta para o problema que mobilizou equipes e preocupou moradores desde esta quinta-feira (17). Um rompimento na rede de água potável da Sanepar é apontado como a origem da água que se acumulou sob o solo e provocou os danos na Rua dos Expedicionários.

A informação foi confirmada à Folha pelo secretário municipal de Obras, Pedro Luciano, que acompanhou os trabalhos desde a manhã desta quinta-feira (18). Segundo ele, durante os trabalhos foi constatado que a água encontrada em grande quantidade abaixo do solo era proveniente da rede de abastecimento da Sanepar.

“Independentemente da rede, a água que causou o transtorno é a água potável da Sanepar. Então, agora, a responsabilidade e quem vai solucionar o problema são eles”, explicou o secretário.

Com a identificação, a Sanepar assumiu a responsabilidade pela solução do problema e já iniciou os trabalhos.

Um dia de buscas pela causa

Os trabalhos começaram ainda pela manhã, quando equipes da prefeitura abriram a calçada para tentar entender o que estava acontecendo. Até então, havia diferentes possibilidades. Problemas na rede pluvial, uma antiga estrutura de captação e até uma movimentação do terreno estavam entre as situações consideradas.

Logo nas primeiras horas de trabalho, porém, surgiu uma preocupação ainda maior. Enquanto as equipes realizavam a intervenção, a estrutura da Casa do Agricultor, comércio localizado em frente à calçada que estava sendo aberta, começou a apresentar estalos.

O estabelecimento já estava sendo esvaziado após o aumento significativo das rachaduras. Funcionários ainda retiravam móveis, produtos e outros materiais quando os estalos foram percebidos.

Diante do risco de desmoronamento, a prefeitura decidiu interromper imediatamente os trabalhos. Os próprios servidores que atuavam na escavação passaram a ajudar os funcionários a retirar o que ainda permanecia dentro do imóvel. Somente após a retirada dos materiais e a liberação da área os serviços puderam continuar.

Água apareceu durante escavações

No período da tarde, com a retomada dos trabalhos, as equipes avançaram nas escavações e encontraram uma grande quantidade de água represada abaixo do solo.

Inicialmente, surgiu a possibilidade de que as fortes chuvas dos últimos dias tivessem provocado o acúmulo. A água havia formado uma espécie de “bolsa” subterrânea, atingindo a terra e comprometendo a sustentação do terreno.

Com o avanço dos trabalhos, entretanto, foi constatado, segundo o secretário de Obras, que se tratava de água potável proveniente da rede da Sanepar.

A descoberta ajuda a explicar a sequência de problemas observados no local: o acúmulo de água sob a superfície comprometeu o terreno, que cedeu e passou a apresentar afundamentos e rachaduras.

Sanepar assume problema

Com a origem da água identificada, uma nova etapa começa. De acordo com Pedro Luciano, a responsabilidade pela solução passa agora para a Sanepar, responsável pela rede de abastecimento de água potável. “Eles vão continuar trabalhando hoje e durante o final de semana para solucionar o problema”, disse.

Além do reparo que deu origem ao vazamento, a situação ainda exige atenção pelos danos já provocados no terreno e nas estruturas próximas.

A Folha segue acompanhando a situação e busca o posicionamento da Sanepar sobre o rompimento, os reparos necessários e as próximas medidas no local.