Publicidade

Problema encontrado: cano rompido da Sanepar comprometeu solo em Wenceslau Braz

Secretário de Obras afirma que rompimento na rede de água potável provocou acúmulo de água sob o solo; Sanepar assumiu os trabalhos para solucionar o problema

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
18/09/2026 às 16h44
Problema encontrado: cano rompido da Sanepar comprometeu solo em Wenceslau Braz
Sanepar já assumiu as obras. Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Depois de praticamente um dia inteiro de trabalhos, escavações, apreensão e transtornos no Centro de Wenceslau Braz, finalmente surgiu uma resposta para o problema que mobilizou equipes e preocupou moradores desde esta quinta-feira (17). Um rompimento na rede de água potável da Sanepar é apontado como a origem da água que se acumulou sob o solo e provocou os danos na Rua dos Expedicionários.

A informação foi confirmada à Folha pelo secretário municipal de Obras, Pedro Luciano, que acompanhou os trabalhos desde a manhã desta quinta-feira (18). Segundo ele, durante os trabalhos foi constatado que a água encontrada em grande quantidade abaixo do solo era proveniente da rede de abastecimento da Sanepar.

“Independentemente da rede, a água que causou o transtorno é a água potável da Sanepar. Então, agora, a responsabilidade e quem vai solucionar o problema são eles”, explicou o secretário.

Com a identificação, a Sanepar assumiu a responsabilidade pela solução do problema e já iniciou os trabalhos.

Um dia de buscas pela causa

Os trabalhos começaram ainda pela manhã, quando equipes da prefeitura abriram a calçada para tentar entender o que estava acontecendo. Até então, havia diferentes possibilidades. Problemas na rede pluvial, uma antiga estrutura de captação e até uma movimentação do terreno estavam entre as situações consideradas.

Logo nas primeiras horas de trabalho, porém, surgiu uma preocupação ainda maior. Enquanto as equipes realizavam a intervenção, a estrutura da Casa do Agricultor, comércio localizado em frente à calçada que estava sendo aberta, começou a apresentar estalos.

O estabelecimento já estava sendo esvaziado após o aumento significativo das rachaduras. Funcionários ainda retiravam móveis, produtos e outros materiais quando os estalos foram percebidos.

Diante do risco de desmoronamento, a prefeitura decidiu interromper imediatamente os trabalhos. Os próprios servidores que atuavam na escavação passaram a ajudar os funcionários a retirar o que ainda permanecia dentro do imóvel. Somente após a retirada dos materiais e a liberação da área os serviços puderam continuar.

Água apareceu durante escavações

No período da tarde, com a retomada dos trabalhos, as equipes avançaram nas escavações e encontraram uma grande quantidade de água represada abaixo do solo.

Inicialmente, surgiu a possibilidade de que as fortes chuvas dos últimos dias tivessem provocado o acúmulo. A água havia formado uma espécie de “bolsa” subterrânea, atingindo a terra e comprometendo a sustentação do terreno.

Com o avanço dos trabalhos, entretanto, foi constatado, segundo o secretário de Obras, que se tratava de água potável proveniente da rede da Sanepar.

A descoberta ajuda a explicar a sequência de problemas observados no local: o acúmulo de água sob a superfície comprometeu o terreno, que cedeu e passou a apresentar afundamentos e rachaduras.

Sanepar assume problema

Com a origem da água identificada, uma nova etapa começa. De acordo com Pedro Luciano, a responsabilidade pela solução passa agora para a Sanepar, responsável pela rede de abastecimento de água potável. “Eles vão continuar trabalhando hoje e durante o final de semana para solucionar o problema”, disse.

Além do reparo que deu origem ao vazamento, a situação ainda exige atenção pelos danos já provocados no terreno e nas estruturas próximas.

A Folha segue acompanhando a situação e busca o posicionamento da Sanepar sobre o rompimento, os reparos necessários e as próximas medidas no local.

Escavações mostram primeiros indícios. Foto: Davi Martins/Folha Extra
PRINCIPAL HIPÓTESE Há 13 horas

Água represada sob o solo pode ter provocado rachaduras em Wenceslau Braz

Escavações encontraram grande quantidade de água formando uma espécie de “bolsa” subterrânea; hipótese é de que acúmulo tenha comprometido o terreno, mas causa ainda não foi confirmada oficialmente

 Foto: Divulgação
CUIDADO Há 14 horas

É fake notícia de que Wenceslau Braz está “partindo ao meio”

Publicação que circula nas redes sociais afirma que rachaduras teriam avançado para outra rua da cidade; informação é falsa e tem causado medo entre moradores

 Acidente aconteceu por volta das 09h. Foto: Divulgação
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 16 horas

Caminhão da prefeitura perde os freios e atinge casa em Wenceslau Braz

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (18), na Vila Ney Braga; veículo atingiu uma residência e, até o momento, não há informações sobre feridos

 Durante os trabalhos, estrutura começou a apresentar estalos. Foto: Davi Martins/Folha Extra
URGENTE Há 18 horas

Estrutura estala e risco de desabamento interrompe trabalhos em área com rachaduras em Wenceslau Braz

Prefeitura abriu calçada para tentar identificar origem do problema, mas precisou suspender os trabalhos após novos sinais de risco na Casa do Agricultor

 Trabalhos começaram nesta sexta-feira (18). Foto: Davi Martins/ Folha Extra
PREOCUPANTE Há 18 horas

Prefeitura abre calçada para investigar origem de rachaduras em Wenceslau Braz

Trabalhos começaram na manhã desta sexta-feira (18); problemas na rede pluvial e em uma antiga estrutura de captação estão entre as possibilidades investigadas

Wenceslau Braz - PR
Wenceslau Braz - PR
Cidade com cerca 20 mil habitantes, tem na Agricultura a sua base econômica. Margeada pela PR 092, é entroncamento rodoviário sentido sul do Estado de São Paulo (Ourinhos e Itaporanga) e Norte do Paraná (sentido Londrina).
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
WENCESLAU BRAZ Há 11 horas

Problema encontrado: cano rompido da Sanepar comprometeu solo em Wenceslau Braz
TRAGÉDIA Há 12 horas

Idoso cai de bicicleta e morre atropelado por caminhonete no Norte Pioneiro
PRINCIPAL HIPÓTESE Há 13 horas

Água represada sob o solo pode ter provocado rachaduras em Wenceslau Braz
CUIDADO Há 14 horas

É fake notícia de que Wenceslau Braz está “partindo ao meio”
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 16 horas

Caminhão da prefeitura perde os freios e atinge casa em Wenceslau Braz

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 17 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Gabi Caroline: quando a resistência vira música
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados