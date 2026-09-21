Prefeitura identifica novos afundamentos em diferentes pontos de Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Novos pontos de afundamento, erosão e danos na infraestrutura urbana foram identificados em diferentes regiões de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, após as chuvas intensas registradas nos últimos dias. As ocorrências mobilizam equipes da Prefeitura, que realizam vistorias e acompanham os locais considerados mais críticos para avaliar os riscos e definir as intervenções necessárias.

A situação ganhou destaque na semana passada após o surgimento de rachaduras e trincas no asfalto da Rua Expedicionário, nas proximidades da Praça da Matriz. O problema também atingiu imóveis localizados na região, gerando preocupação entre moradores e comerciantes.

Durante os trabalhos de sondagem realizados no local, técnicos identificaram o rompimento de uma tubulação de água potável. O vazamento provocou a formação de uma espécie de bolsa d’água sob o solo, comprometendo a estrutura do terreno e resultando no afundamento da via.

Com a continuidade das chuvas, novas ocorrências foram registradas em diferentes bairros do município. Um dos pontos que passou a ser acompanhado fica na Rua Agnaldo Pereira Lima, onde a força da enxurrada abriu um buraco às margens da pista. Segundo a avaliação inicial, existe o risco de que novas precipitações ampliem os danos e atinjam a pavimentação da via.

Outro local que exige atenção está na Rua Papa João XXIII, próximo ao trevo de acesso à PR-092. No trecho, um afundamento provocou a abertura de uma grande depressão no asfalto. A suspeita inicial é de que o problema esteja relacionado às raízes de uma árvore existente na área, hipótese que ainda será analisada pelas equipes técnicas.

Na Rua Souza Naves, moradores acionaram a Prefeitura após registrarem alagamentos durante os episódios de chuva mais intensa. A situação também passou a integrar o levantamento realizado pelo município para identificar os impactos causados pelas precipitações.

Além dos pontos já confirmados, equipes seguem percorrendo diferentes regiões da cidade para mapear novas ocorrências. Entre os locais monitorados estão trechos das ruas Expedicionário, Papa João XXIII, Roma e Colômbia. Os atendimentos serão realizados conforme o grau de risco e a gravidade de cada situação identificada pelas equipes técnicas.