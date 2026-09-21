Publicidade

Prefeitura identifica novos afundamentos em diferentes pontos de Wenceslau Braz

Equipes registraram ocorrências em várias regiões da cidade após o grande volume de chuva; ruas apresentaram afundamentos, erosões e registros de alagamentos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
21/09/2026 às 08h42
Prefeitura identifica novos afundamentos em diferentes pontos de Wenceslau Braz
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Novos pontos de afundamento, erosão e danos na infraestrutura urbana foram identificados em diferentes regiões de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, após as chuvas intensas registradas nos últimos dias. As ocorrências mobilizam equipes da Prefeitura, que realizam vistorias e acompanham os locais considerados mais críticos para avaliar os riscos e definir as intervenções necessárias.

A situação ganhou destaque na semana passada após o surgimento de rachaduras e trincas no asfalto da Rua Expedicionário, nas proximidades da Praça da Matriz. O problema também atingiu imóveis localizados na região, gerando preocupação entre moradores e comerciantes.

Durante os trabalhos de sondagem realizados no local, técnicos identificaram o rompimento de uma tubulação de água potável. O vazamento provocou a formação de uma espécie de bolsa d’água sob o solo, comprometendo a estrutura do terreno e resultando no afundamento da via.

Com a continuidade das chuvas, novas ocorrências foram registradas em diferentes bairros do município. Um dos pontos que passou a ser acompanhado fica na Rua Agnaldo Pereira Lima, onde a força da enxurrada abriu um buraco às margens da pista. Segundo a avaliação inicial, existe o risco de que novas precipitações ampliem os danos e atinjam a pavimentação da via.

Outro local que exige atenção está na Rua Papa João XXIII, próximo ao trevo de acesso à PR-092. No trecho, um afundamento provocou a abertura de uma grande depressão no asfalto. A suspeita inicial é de que o problema esteja relacionado às raízes de uma árvore existente na área, hipótese que ainda será analisada pelas equipes técnicas.

Na Rua Souza Naves, moradores acionaram a Prefeitura após registrarem alagamentos durante os episódios de chuva mais intensa. A situação também passou a integrar o levantamento realizado pelo município para identificar os impactos causados pelas precipitações.

Além dos pontos já confirmados, equipes seguem percorrendo diferentes regiões da cidade para mapear novas ocorrências. Entre os locais monitorados estão trechos das ruas Expedicionário, Papa João XXIII, Roma e Colômbia. Os atendimentos serão realizados conforme o grau de risco e a gravidade de cada situação identificada pelas equipes técnicas.

Foto: Reprodução/Inmet.
PREVISÃO DO TEMPO Há 4 horas

Semana começa com perigo de tempestades com ventos de até 100km/h no Norte Pioneiro

Inmet emitiu alerta laranja que é válido até as 23h59 desta segunda-feira; também há risco de queda de granizo

 Sanepar já assumiu as obras. Foto: Davi Martins/Folha Extra
WENCESLAU BRAZ Há 3 dias

Problema encontrado: cano rompido da Sanepar comprometeu solo em Wenceslau Braz

Secretário de Obras afirma que rompimento na rede de água potável provocou acúmulo de água sob o solo; Sanepar assumiu os trabalhos para solucionar o problema

 Escavações mostram primeiros indícios. Foto: Davi Martins/Folha Extra
PRINCIPAL HIPÓTESE Há 3 dias

Água represada sob o solo pode ter provocado rachaduras em Wenceslau Braz

Escavações encontraram grande quantidade de água formando uma espécie de “bolsa” subterrânea; hipótese é de que acúmulo tenha comprometido o terreno, mas causa ainda não foi confirmada oficialmente

 Foto: Divulgação
CUIDADO Há 3 dias

É fake notícia de que Wenceslau Braz está “partindo ao meio”

Publicação que circula nas redes sociais afirma que rachaduras teriam avançado para outra rua da cidade; informação é falsa e tem causado medo entre moradores

 Acidente aconteceu por volta das 09h. Foto: Divulgação
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 3 dias

Caminhão da prefeitura perde os freios e atinge casa em Wenceslau Braz

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (18), na Vila Ney Braga; veículo atingiu uma residência e, até o momento, não há informações sobre feridos

Wenceslau Braz - PR
Wenceslau Braz - PR
Cidade com cerca 20 mil habitantes, tem na Agricultura a sua base econômica. Margeada pela PR 092, é entroncamento rodoviário sentido sul do Estado de São Paulo (Ourinhos e Itaporanga) e Norte do Paraná (sentido Londrina).
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
NORTE PIONEIRO Há 2 minutos

Atleta da região conquista medalha nacional inédita nos Jogos Escolares Brasileiros
OBRAS AVANÇAM Há 17 minutos

Duplicação BR-369: EPR Litoral Pioneiro inicia pavimentação de novas faixas da rodovia
ALERTA DE TEMPESTADE Há 29 minutos

Mais da metade do Paraná está em alerta vermelho para tempestades severas
QUATRO PRESOS Há 1 hora

Venda ilegal de medicamentos para emagrecer termina com quatro presos no Norte Pioneiro
TV ASSEMBLEIA Há 1 hora

Arte e Cultura resgata acervo do fotógrafo Nego Miranda em site com quase 1.800 imagens

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Siqueira Tropeira: Um jogo de RPG ambientado em 1933, no Norte Velho do Paraná,
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 17 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados