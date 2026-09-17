Morte de professor e historiador José Axt causa comoção em Jaguariaíva

Da Redação - Folha Extra



JAGUARIAÍVA - Jaguariaíva perdeu nesta quarta-feira (16) uma de suas principais referências na educação e na preservação da memória local. Morreu aos 92 anos o professor e historiador José Axt, conhecido pela comunidade como “Juca Axt”. Ao longo de décadas, ele atuou como educador, pesquisador, servidor público e autor de trabalhos que ajudaram a registrar a história do município e da região dos Campos Gerais.

Nascido em Jaguariaíva em 7 de novembro de 1933, José Axt era filho de Vitória e André Axt. Iniciou os estudos no Grupo Escolar do Bairro Matarazzo e concluiu a formação superior em História e Geografia na então Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Ponta Grossa, atual Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

Como professor, lecionou História e Geografia em instituições de ensino do município, entre elas os colégios estaduais Rodrigues Alves e Padre José de Anchieta. Também exerceu funções de direção escolar, comandando o Colégio Padre José de Anchieta entre 1989 e 1990 e a Escola Municipal Júlio de Mesquita Filho de 1991 a 1993.

A partir de 1997, assumiu a chefia do Arquivo Histórico Municipal Professor Bertoldo Ihlenfeldt, instalado na Casa da Cultura Professor Doutor João Batista da Cruz. No local, desenvolveu pesquisas sobre famílias, acontecimentos e transformações de Jaguariaíva, tornando-se uma das principais fontes de consulta para estudiosos da história regional.

Entre suas obras estão “Jaguariaíva: nossa terra, nossa gente” e a revista “Jaguariaíva: do tropeirismo aos dias atuais”, publicada em 2000. Também colaborou com jornais e revistas e participou de pesquisas acadêmicas utilizadas em trabalhos de graduação, mestrado e doutorado.

José Axt ainda atuou na Rede Ferroviária Federal, foi presidente do Esporte Clube Recreativo Ferroviário, integrou a Liga de Futebol Regional de Jaguariaíva, exerceu mandato de vereador e dirigiu o Departamento Municipal de Indústria e Comércio entre 1993 e 1996. Em 2019, recebeu o Título de Cidadão Benemérito de Jaguariaíva.