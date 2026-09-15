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Homem empresta o celular do amigo e furta R$ 1 mil no Pix

Caso aconteceu em Bandeirantes e suspeito transferiu o valor para sua própria conta

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
15/09/2026 às 13h26
Homem empresta o celular do amigo e furta R$ 1 mil no Pix
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - Um homem ficou no prejuízo após levar um golpe do próprio amigo que pegou seu celular e realizou uma transferência via Pix. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (15) em Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 05h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de estelionato. Diante do chamado, a equipe foi até a Rua Salvador Martinez Sanches para averiguar a situação.

No local, um homem de 43 anos passou a relatar que passou a noite em um rancho acompanhado da esposa e de um amigo. Ainda conforme os relatos da vítima, por volta das 05h00 o amigo pediu o celular emprestado e realizou uma transferência de cerca de R$ 1 mil via Pix sem seu consentimento. Em seguida, os dois tiveram uma discussão e o suspeito deixou o local.

Frente aos fatos, como o suspeito não foi localizado, a equipe da PM orientou a vítima quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.

Foto: Reprodução/Redes Sociais.
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Bandeirantes - PR
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