AMCG reúne lideranças e articula plano para fortalecer indústria nos Campos Gerais

O encontro foi realizado nesta terça-feira (22) em parceria com o Sebrae e o Sistema Fiep. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) reuniu lideranças e gestores de oito municípios nesta terça-feira (22), em Ponta Grossa, para avançar na construção de uma estratégia regional voltada ao fortalecimento da indústria. O encontro foi realizado em parceria com o Sebrae e o Sistema Fiep.

De acordo com a AMCG, a proposta foi identificar problemas enfrentados em comum pelas administrações municipais e, a partir deles, estruturar ações capazes de melhorar o ambiente de negócios e ampliar a competitividade dos Campos Gerais.

Entre as demandas colocadas à mesa estão a atração e retenção de empresas, diversificação econômica, exportações, inovação, fortalecimento das cadeias produtivas e maior integração entre pequenos negócios e grandes indústrias.

Presidente da Associação e prefeito de Sengés, Gerson Nunes destacou que a diversidade econômica dos Campos Gerais exige articulação entre os municípios para que novas oportunidades sejam aproveitadas.

“A região dos Campos Gerais é muito diversificada e possui um grande potencial em vários setores. Temos diferentes segmentos que contribuem para o desenvolvimento regional e precisamos estar sempre atentos a novas estratégias”, afirmou.

Para Gerson, a atuação regional também permite que demandas semelhantes sejam tratadas de maneira conjunta. “Essa troca de informações entre os municípios é fundamental para atender demandas conjuntas, trazer tecnologia e oportunidades para a região”, declarou.

O encontro também serviu como diagnóstico para a construção dos próximos passos. Segundo o Sebrae, uma nova agenda com os secretários municipais deverá avançar na elaboração de um plano de ações voltado ao desenvolvimento coletivo e à competitividade das micro e pequenas indústrias.

Gerson reforçou que a AMCG pretende participar desse processo de articulação. “Como gestores, temos o compromisso de apoiar iniciativas como esta, e a AMCG sempre participa e contribui nesse processo”, disse.

A expectativa é que as demandas levantadas deixem de ser discutidas apenas individualmente por cada prefeitura e passem a integrar uma agenda regional, aproximando municípios, entidades de apoio e setor produtivo na busca por investimentos e expansão da atividade industrial nos Campos Gerais.

Participaram representantes de Arapoti, Jaguariaíva, Carambeí, Sengés, Castro, Porto Amazonas, Ponta Grossa e Palmeira.

Com informações de assessoria.