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Mãe, filho e padrasto são encontrados mortos na mesma cama após deslizamento no Paraná

Vítimas dormiam quando barranco atingiu residência em Ponta Grossa; corpos foram localizados sob terra, lama e escombros, e região segue interditada pelo risco de novos deslizamentos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
10/09/2026 às 11h25
Mãe, filho e padrasto são encontrados mortos na mesma cama após deslizamento no Paraná
Durante os trabalhos de busca, os socorristas localizaram mãe, filho e padrasto juntos na cama. Nenhum dos três resistiu. Foto: Raphael Costa/RPC

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O que inicialmente era tratado como uma ocorrência com duas mortes terminou com a confirmação de uma tragédia envolvendo três pessoas da mesma família em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Mãe, filho e padrasto morreram soterrados após um barranco desabar sobre a casa onde dormiam na manhã desta quinta-feira (10).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os três corpos foram encontrados juntos, na mesma cama, dentro de um dos quartos da residência. As vítimas estavam sob terra, lama e escombros provocados pelo deslizamento.

A tragédia aconteceu na Rua República do Panamá, no bairro Ronda, durante o período de fortes chuvas que atinge o município. Os bombeiros foram acionados por volta das 8h40.

As informações levantadas pelas equipes de resgate indicam que a família estava dormindo no momento em que o barranco cedeu e atingiu a residência.

Com a força do deslizamento, uma das paredes e parte do telhado desabaram sobre o quarto. Terra e lama invadiram o imóvel e soterraram as vítimas.

Durante os trabalhos de busca, os socorristas localizaram mãe, filho e padrasto juntos na cama. Nenhum dos três resistiu.

Os nomes e as idades das vítimas ainda não haviam sido oficialmente divulgados até a publicação desta reportagem.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Defesa Civil foram mobilizadas para atender a ocorrência.

A preocupação, no entanto, não termina com o resgate. Segundo os bombeiros, a encosta ainda apresenta risco de novos deslizamentos.

Por segurança, a região próxima à residência foi interditada e equipes trabalham na avaliação das condições do terreno e das casas localizadas no entorno.

A medida busca identificar possíveis pontos de instabilidade e verificar se outros imóveis ou moradores estão expostos ao risco.

O caso foi registrado em meio às fortes chuvas que atingem diferentes regiões do Paraná nesta quinta-feira. A grande quantidade de água acumulada no solo aumenta a preocupação principalmente em áreas de encosta, barrancos e terrenos com sinais de instabilidade.

A ocorrência em Ponta Grossa também atualiza as primeiras informações divulgadas sobre a tragédia. Inicialmente, havia a informação de duas mortes e de uma criança atingida em estado gravíssimo. Com o avanço dos trabalhos no local, os Bombeiros confirmaram três vítimas fatais da mesma família.

A Defesa Civil segue acompanhando a situação na área atingida, enquanto as circunstâncias do deslizamento continuam sendo avaliadas.

Com informações de G1 Paraná.

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