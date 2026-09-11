Vendaval destelha casas e deixa rastro de destruição no Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um forte temporal acompanhado de vendaval deixou um rastro de destruição em comunidades rurais de Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná, nesta quinta-feira (10). Casas e barracões foram destelhados, árvores caíram e imóveis sofreram danos estruturais durante a passagem da tempestade.

As localidades de Vieiras, Campestre de Vieiras e Queimadas estão entre as áreas mais atingidas pelos fortes ventos. Imagens registradas após o temporal mostram os estragos provocados nas propriedades, principalmente em telhados e outras estruturas.

Segundo informações da Web Rádio Palmeira, equipes da Defesa Civil do município foram mobilizadas logo após a tempestade e percorreram as comunidades afetadas para avaliar os danos e prestar atendimento emergencial às famílias.

A Defesa Civil informou que lonas foram distribuídas imediatamente aos moradores que tiveram imóveis danificados, permitindo a cobertura provisória das áreas destelhadas e reduzindo o risco de novos prejuízos em caso de mais chuva.

Chuva passa dos 100 milímetros

Além da força do vento, a região enfrentou um grande volume de chuva. Dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) apontam que a estação meteorológica de Ponta Grossa, a mais próxima de Palmeira, registrou mais de 100 milímetros de precipitação no dia 10 de setembro.

As condições meteorológicas também provocaram transtornos em diferentes pontos do município, com registros de alagamentos, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e problemas nas estradas.

Diante do cenário, a Prefeitura de Palmeira decidiu suspender as aulas presenciais da rede municipal até 14 de setembro. Durante o período, estudantes das escolas municipais e dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) terão atividades de forma remota.

Segundo a administração municipal, a decisão foi tomada de maneira preventiva diante dos riscos provocados pelo mau tempo, especialmente pelas condições das estradas e pelos demais danos registrados.

A medida busca preservar a segurança de alunos, familiares e profissionais da educação enquanto o município trabalha na recuperação das áreas afetadas pelo temporal.