Castrolanda celebra 75 anos com Dia da Família aberto à comunidade

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

As comemorações dos 75 anos da Castrolanda ganham mais um momento especial de integração com a comunidade. No dia 18 de outubro, o Parque Tecnológico recebe o Dia da Família Castrolanda, uma programação gratuita e aberta ao público, das 11h às 18h.

O evento será realizado no mesmo dia da Corrida Castrolanda 75 anos. Após as provas, os participantes e seus familiares poderão permanecer no Parque Tecnológico para aproveitar uma programação preparada para diferentes públicos e faixas etárias.

Segundo Isadora Carneiro Fontoura, analista de Gestão de Pessoas da Castrolanda, a abertura do evento para a comunidade representa uma forma de compartilhar com a população de Castro um momento importante da história da cooperativa. "Entendendo a importância que Castro e a comunidade têm com a Castrolanda, toda essa receptividade e esse acolhimento nesses 75 anos, a ideia é estender essa comemoração para a comunidade", comenta.

Durante o domingo, o público poderá acompanhar apresentações de fanfarras de duas escolas de Castro, além de apresentações de dança do Centro da Juventude e do Teatro Encantado, que serão realizados na Arena Conexão. As apresentações de fanfarra vão acontecer ao ar livre.

A programação também foi pensada especialmente para as crianças. Dentro do pavilhão haverá um parque de brinquedos infláveis, com monitores, organização de filas e identificação das faixas etárias.

O espaço ainda contará com mesas de pebolim, oficinas e diversas brincadeiras tradicionais, como corrida do saco e caça ao tesouro, além de atividades inspiradas em brincadeiras holandesas. Personagens infantis, como princesas, Homem-Aranha e Transformers, além de um mágico itinerante, também estarão entre as atrações.

A proposta é incentivar momentos de convivência e diversão em família, resgatando brincadeiras tradicionais e proporcionando às crianças experiências longe das telas.

Várias atrações

Além das atrações voltadas ao público infantil, o Dia da Família terá espaços que valorizam a cultura e os empreendedores locais. A programação contará com uma praça de alimentação que vai trazer uma variedade de lanches e doces.

Também estão previstas a participação da Feira da Lua, reunindo comerciantes locais de gastronomia, artesanato e vestuário; além de uma Exposição de Carros Antigos. As participações estão em fase final de confirmação.

Para Isadora, levar essas iniciativas para dentro do Parque Tecnológico também é uma oportunidade de aproximar ainda mais a comunidade da Castrolanda. "A abertura do Parque Tecnológico, que hoje é aberto ao público principalmente durante o Agroleite, é também um convite para as famílias virem passar esse dia e conhecerem esse espaço".

Para toda comunidade

O Parque Tecnológico estará aberto ao público das 11h às 18h, permitindo que mesmo quem não participar da corrida possa chegar a partir das 11h e aproveitar a programação.

Para quem estiver inscrito na Corrida Castrolanda 75 anos, a programação do Dia da Família começa na sequência das atividades esportivas, transformando o domingo em uma grande celebração dos 75 anos da cooperativa junto à comunidade.

Sobre a Castrolanda

A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial foi fundada por imigrantes holandeses em 1951, no município de Castro-PR. A primeira atividade econômica dos imigrantes e da cooperativa foi a pecuária leiteira, que tornou-se uma referência para todo o Brasil.

A partir da década de 1970 outras atividades começaram a ser desenvolvidas pelos cooperados. Hoje a Castrolanda atua em quatro cadeias de negócios: agrícola, carnes (suínos e ovinos), leite e batata, com unidades nos estados do Paraná, São Paulo e Tocantins.

A Castrolanda tem como missão gerar valor aos seus mais de 1200 cooperados, proporcionando segurança e conveniência para que possam focar no mais importante: produzir. A cooperativa acredita na união entre todos para avançar e desenvolver as famílias dos cooperados e toda a sociedade.