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AMCG alerta municípios dos Campos Gerais para temporais extremos; região está em alerta vermelho

Associação reforça cuidados diante da previsão de chuva intensa, granizo, vendavais, alagamentos e enxurradas; acumulados podem superar 200 mm em pontos da região

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
09/09/2026 às 16h14
AMCG alerta municípios dos Campos Gerais para temporais extremos; região está em alerta vermelho
Foto: Simepar

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) reforçou o alerta aos municípios e à população da região diante da previsão de temporais extremos nos próximos dias. Com o avanço das instabilidades sobre o Paraná, os Campos Gerais estão em alerta para ocorrências de chuva intensa, granizo, vendavais, alagamentos e enxurradas.

Em publicação nas redes sociais, a AMCG divulgou orientações para os moradores, e afirmou que a população deve acompanhar as previsões e, principalmente, os alertas oficiais emitidos pela Defesa Civil.

O cenário exige atenção entre esta quarta-feira (9) e sexta-feira (11), período em que as condições para tempestades ganham força no Paraná.

Temporais podem ser severos

De acordo com o Boletim de Gestão de Riscos do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), elaborado em conjunto com a Defesa Civil, a formação de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul e o avanço de uma frente fria devem intensificar as instabilidades.

As tempestades podem provocar grande quantidade de descargas elétricas, queda de granizo e rajadas de vento superiores a 60 km/h.

Outro fator que preocupa é o volume de chuva. Nos Campos Gerais, os acumulados podem ultrapassar 200 milímetros entre quinta (10) e sexta-feira (11) em pontos da região. A concentração de grandes volumes em pouco tempo aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e elevação rápida de rios e córregos.

O Paraná foi dividido em classificações de perigo das tempestades. Segundo o Simepar, os Campos Gerais estão em alerta vermelho.

AMCG reforça orientações

Diante da previsão, a AMCG pediu que a população redobre os cuidados e evite situações de risco durante os temporais.

Em casos de alagamento ou enxurrada, a recomendação é nunca tentar atravessar áreas tomadas pela água, seja a pé ou de carro. Durante tempestades e vendavais, moradores também devem evitar permanecer próximos de árvores, postes e estruturas frágeis.

A entidade orienta ainda que aparelhos elétricos sejam desligados durante tempestades e que, ao receber um aviso da Defesa Civil, a população siga as orientações e procure imediatamente um local seguro.

Defesa Civil monitora situação

A Defesa Civil Estadual mantém monitoramento 24 horas por meio do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cegerd). Os municípios também recebem diretamente os boletins e atualizações sobre as condições meteorológicas.

A população pode receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil pelo celular. Para ativar o serviço por SMS, basta enviar o CEP da residência para o número 40199.

Os moradores dos Campos Gerais devem acompanhar as atualizações ao longo dos próximos dias, já que o cenário pode mudar rapidamente conforme o avanço da frente fria e das áreas de instabilidade sobre o Estado.

Com informações da AMCG, Simepar e Defesa Civil do Paraná.

Foto: Assessoria
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