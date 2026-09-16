Publicidade

16 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Maratona, instituto em Paranaguá e Natal antecipado são alguns dos destaques de hoje na Coluna ADIPR

Por: DAVI MARTINS Fonte: ADI-PR
16/09/2026 às 10h34
16 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
Foto: AEN

Maratona

As inscrições para a Maratona Internacional do Paraná 2027 abrem nesta quarta-feira (16), às 14h. A segunda edição terá 30 mil vagas e percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km, além da Maratoninha. A programação será realizada de 26 a 28 de março, durante o feriado de Páscoa. A Ponte de Guaratuba integra o trajeto da competição.

Instituto em Paranaguá

Um chamamento público captou R$ 160 mil para estudos e projetos de restauração do Instituto de Educação de Paranaguá. A Cattalini destinou R$ 60 mil e o Terminal de Contêineres de Paranaguá, R$ 100 mil. O prédio histórico foi atingido por um incêndio em abril deste ano. A primeira visita técnica está prevista para a segunda quinzena de setembro.

Natal antecipado

A programação do Natal de Curitiba começa em 24 de novembro e segue até 6 de janeiro de 2027. Os espetáculos serão realizados até 30 de dezembro, enquanto a decoração permanecerá instalada até o encerramento. A prefeitura projeta receber cerca de 515 mil turistas durante o período. A expectativa é movimentar aproximadamente R$ 800 milhões na economia da capital.

Gastos das campanhas

Candidaturas do Paraná declararam R$ 290,6 milhões em receitas eleitorais. Desse total, R$ 244 milhões vieram dos fundos partidário e eleitoral. As despesas contratadas somam quase R$ 184 milhões, com R$ 88,96 milhões já pagos. Impressos e impulsionamento nas redes lideram os gastos das campanhas.

Pesquisas da semana

Seis pesquisas eleitorais sobre as disputas pelo Governo e Senado do Paraná serão divulgadas nesta semana. A Real Time Big Data apresenta levantamento nesta quarta-feira (16). AtlasIntel, Alfa e Neokemp divulgam pesquisas na quinta-feira (17). Paraná Pesquisas e Veritá completam a rodada de levantamentos na sexta-feira (18).

Suplente

A Justiça Eleitoral deferiu o registro do deputado federal Nelsinho Padovani (PP) como segundo suplente de Alexandre Curi (Republicanos) ao Senado.  Com a decisão, o parlamentar está oficialmente apto a disputar as eleições de outubro. Padovani foi vereador de Cascavel e chegou à Câmara dos Deputados em 2023. Sua presença na chapa amplia a representação política do Oeste do Paraná.

Jovens cientistas

Estão abertas até 30 de outubro as inscrições para o Prêmio Carolina Bori Ciência & Mulheres. A iniciativa da SBPC selecionará três estudantes do ensino médio e três da graduação. As vencedoras receberão R$ 10 mil no ensino médio e R$ 13 mil na graduação, além de troféu e mentoria. As inscrições devem ser feitas por formulário eletrônico.

Rota das Lavandas

A Rota das Lavandas reúne 13 propriedades e já movimentou R$ 13,2 milhões em renda bruta no Paraná. Criado pelo IDR-Paraná em 2022, o circuito recebeu cerca de 256 mil visitantes em três anos. As propriedades combinam cultivo, turismo rural e produção de cosméticos, alimentos e óleos essenciais. Outros 20 produtores realizam experimentos para ingressar na rota.

Feira do Empreendedor

A Feira do Empreendedor Sebrae começa nesta quarta-feira (16), em Curitiba, com estudo sobre oportunidades de negócios em oito municípios. O levantamento contempla a capital, Araucária, Campo Largo, Colombo, Fazenda Rio Grande, Paranaguá, Pinhais e São José dos Pinhais. A programação reúne palestras, oficinas, consultorias e rodadas de negócios. O evento segue até sábado (19), no Viasoft Experience, com entrada gratuita.

Ponte da Integração

A Ponte da Integração passou a receber carros de passeio nesta segunda-feira (14), mas o movimento inicial foi baixo. A travessia funciona diariamente das 7h às 13h para moradores de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este, Presidente Franco e Hernandarias. Todos os ocupantes devem apresentar o Documento de Trânsito Vicinal Fronteiriço. A passagem para compras e transporte de mercadorias continua proibida.

Imagem: prefeitura de Cascavel
ADI-PR Há 2 dias

15 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Novos voos, condomínio do idoso e mais leitos são alguns dos destaques de hoje na Coluna ADIPR

 Imagem: AEN
ADI-PR Há 5 dias

11 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Nota Paraná, novo parque e leilão são alguns dos destaques de hoje na Coluna ADIPR

 Imagem: Sistema Fecomércio
ADI-PR Há 1 semana

09 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Capital da louça, eleitorado ampliado e rodovias em alta são alguns dos destaques de hoje na Coluna ADI-PR

 Foto: Orlando Kissner/AEN
ADI-PR Há 1 semana

08 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Frente fria, Orla de Pontal e novo golpe são alguns dos destaques de hoje na Coluna ADI-PR

 Imagem: FAEP
ADI-PR Há 2 semanas

04 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Cafés de qualidade, nova concessão e Cataratas em alta são alguns dos destaques de hoje na Coluna ADI-PR

GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR
Coluna diária da ADI-PR
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
ED 3517 17-09-2026 Há 8 horas

ED 3517 17-09-2026
INUSITADO Há 9 horas

Homem é preso na Paraíba após tentar fugir vestido de mulher e diz ter matado 80 pessoas
ENTENDA Há 10 horas

Ciclone, furacão e tornado: você realmente sabe a diferença entre eles?
CASA DE CAMPEÕES Há 10 horas

Norte Pioneiro: o celeiro de campeões das artes marciais
NORTE PIONEIRO Há 11 horas

Conselheira tutelar de Quatiguá perde o cargo por compartilhar informações sobre adolescente

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 16 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Gabi Caroline: quando a resistência vira música
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados