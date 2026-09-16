16 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Maratona

As inscrições para a Maratona Internacional do Paraná 2027 abrem nesta quarta-feira (16), às 14h. A segunda edição terá 30 mil vagas e percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km, além da Maratoninha. A programação será realizada de 26 a 28 de março, durante o feriado de Páscoa. A Ponte de Guaratuba integra o trajeto da competição.

Instituto em Paranaguá

Um chamamento público captou R$ 160 mil para estudos e projetos de restauração do Instituto de Educação de Paranaguá. A Cattalini destinou R$ 60 mil e o Terminal de Contêineres de Paranaguá, R$ 100 mil. O prédio histórico foi atingido por um incêndio em abril deste ano. A primeira visita técnica está prevista para a segunda quinzena de setembro.

Natal antecipado

A programação do Natal de Curitiba começa em 24 de novembro e segue até 6 de janeiro de 2027. Os espetáculos serão realizados até 30 de dezembro, enquanto a decoração permanecerá instalada até o encerramento. A prefeitura projeta receber cerca de 515 mil turistas durante o período. A expectativa é movimentar aproximadamente R$ 800 milhões na economia da capital.

Gastos das campanhas

Candidaturas do Paraná declararam R$ 290,6 milhões em receitas eleitorais. Desse total, R$ 244 milhões vieram dos fundos partidário e eleitoral. As despesas contratadas somam quase R$ 184 milhões, com R$ 88,96 milhões já pagos. Impressos e impulsionamento nas redes lideram os gastos das campanhas.

Pesquisas da semana

Seis pesquisas eleitorais sobre as disputas pelo Governo e Senado do Paraná serão divulgadas nesta semana. A Real Time Big Data apresenta levantamento nesta quarta-feira (16). AtlasIntel, Alfa e Neokemp divulgam pesquisas na quinta-feira (17). Paraná Pesquisas e Veritá completam a rodada de levantamentos na sexta-feira (18).

Suplente

A Justiça Eleitoral deferiu o registro do deputado federal Nelsinho Padovani (PP) como segundo suplente de Alexandre Curi (Republicanos) ao Senado. Com a decisão, o parlamentar está oficialmente apto a disputar as eleições de outubro. Padovani foi vereador de Cascavel e chegou à Câmara dos Deputados em 2023. Sua presença na chapa amplia a representação política do Oeste do Paraná.

Jovens cientistas

Estão abertas até 30 de outubro as inscrições para o Prêmio Carolina Bori Ciência & Mulheres. A iniciativa da SBPC selecionará três estudantes do ensino médio e três da graduação. As vencedoras receberão R$ 10 mil no ensino médio e R$ 13 mil na graduação, além de troféu e mentoria. As inscrições devem ser feitas por formulário eletrônico.

Rota das Lavandas

A Rota das Lavandas reúne 13 propriedades e já movimentou R$ 13,2 milhões em renda bruta no Paraná. Criado pelo IDR-Paraná em 2022, o circuito recebeu cerca de 256 mil visitantes em três anos. As propriedades combinam cultivo, turismo rural e produção de cosméticos, alimentos e óleos essenciais. Outros 20 produtores realizam experimentos para ingressar na rota.

Feira do Empreendedor

A Feira do Empreendedor Sebrae começa nesta quarta-feira (16), em Curitiba, com estudo sobre oportunidades de negócios em oito municípios. O levantamento contempla a capital, Araucária, Campo Largo, Colombo, Fazenda Rio Grande, Paranaguá, Pinhais e São José dos Pinhais. A programação reúne palestras, oficinas, consultorias e rodadas de negócios. O evento segue até sábado (19), no Viasoft Experience, com entrada gratuita.

Ponte da Integração

A Ponte da Integração passou a receber carros de passeio nesta segunda-feira (14), mas o movimento inicial foi baixo. A travessia funciona diariamente das 7h às 13h para moradores de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este, Presidente Franco e Hernandarias. Todos os ocupantes devem apresentar o Documento de Trânsito Vicinal Fronteiriço. A passagem para compras e transporte de mercadorias continua proibida.