17 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Mérito da Defesa

O vice-governador Darci Piana recebeu a Ordem do Mérito da Defesa, no Grau de Grande-Oficial. A condecoração foi entregue nesta segunda-feira (14), no Palácio Iguaçu. A honraria reconhece personalidades que prestaram serviços relevantes às Forças Armadas. Piana destacou as parcerias do Paraná com Exército, Marinha e Aeronáutica em projetos sociais.

Reforço

O governador Ratinho Júnior (PSD) licenciou-se do cargo para reforçar a campanha de Sandro Alex (PSD) ao Governo do Paraná. Ratinho também participou do direito de resposta obtido pelo PSD no horário eleitoral. O vice-governador Darci Piana (PSD) assume o Estado até o fim do segundo turno.

Com desconto

A Sanepar aplicará desconto de 25% nas contas emitidas a partir de outubro. O benefício incidirá sobre a faixa de consumo de até 5 metros cúbicos por unidade. Em Curitiba, a tarifa básica residencial cairá de R$ 101,91 para R$ 76,44. A redução será automática e ficará detalhada no campo de informações adicionais da fatura.

Inclusão no MON

O Museu Oscar Niemeyer participa da 20ª Primavera dos Museus entre 23 e 26 de setembro. A programação inclui mediação com Libras, encontro do Arte para Maiores e visita guiada. No Dia Nacional da Pessoa Surda (26), haverá oficina de cordel em Libras com Klícia de Araújo Campos. As atividades abordam inclusão, acessibilidade, diversidade e o direito à memória.

Megaoperação

Uma operação coordenada pela Polícia Federal cumpriu 106 mandados de prisão contra o crime organizado nesta quarta-feira (16). A ação chegou ao Paraná e a outros 18 estados, além do Distrito Federal. Os investigados são suspeitos de tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro e crimes violentos. A Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 508 milhões em bens.

Nova ponte

O DER-PR abriu licitação para construir uma nova ponte sobre o Rio da Várzea, entre Lapa e Campo do Tenente. O projeto inclui 847 metros de acessos rodoviários. A estrutura atual tem cerca de cem anos e recebeu R$ 7,3 milhões em intervenções recentes. O orçamento permanece sigiloso até a abertura das propostas.

Risco de geada

O Paraná poderá registrar geada fraca nesta quarta-feira (16), segundo o Simepar. O risco se concentra no extremo Sul, na divisa com Santa Catarina. As temperaturas mínimas podem chegar a 2°C em algumas áreas do Estado. A chuva deve retornar ao Paraná a partir de sexta-feira (18).

Menos candidatos

A eleição no Paraná poderá ter o menor número de candidatos desde 2010. Dos 1.087 pedidos de registro, 977 foram deferidos, 56 indeferidos e 31 resultaram em renúncia. Com 51 recursos pendentes, o total deverá ficar entre 975 e 1.051 concorrentes. A disputa reúne sete candidaturas ao Governo e oito ao Senado.

Carreta da Inovação

Moradores de Castro e Realeza recebem atividades gratuitas da Carreta da Inovação. Em Castro, a programação ocorreu nos dias 14 e 15 de setembro, no Parque Lacustre. Realeza recebe a estrutura nos dias 17 e 18, durante a Feira de Inovação InovaR. O projeto oferece experiências de tecnologia, ciência, lazer e empreendedorismo.

Regras na fronteira

A Receita Federal ampliou as regras de circulação pela Ponte da Integração, entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco. A travessia está autorizada para ônibus regulares, veículos de turismo fretados em trânsito e carros de moradores locais. Os automóveis particulares podem circular das 7h às 13h. Para utilizar a ponte, os moradores precisam apresentar o Documento de Trânsito Vicinal Fronteiriço (DTVF).

Negociação do tarifaço

Brasil e Estados Unidos farão uma reunião presencial para negociar as tarifas sobre produtos brasileiros. O encontro está previsto para 30 de setembro e 1º de outubro, durante a agenda do G20 em Milwaukee. Participarão os ministros Márcio Elias Rosa e Mauro Vieira e o representante comercial americano Jamieson Greer. As equipes técnicas dos dois países já trocaram documentos, mas ainda não há previsão de acordo.