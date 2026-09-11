11 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Nota Paraná

Um morador de Ponta Grossa foi premiado com R$ 100 mil no sorteio do Nota Paraná. Outro participante, de Paulo Frontin, foi contemplado com R$ 50 mil. Cerca de 1.600 entidades sociais também concorreram a prêmios em dinheiro. Para participar, o consumidor deve se cadastrar no programa e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal.

Novo parque

Curitiba abriu licitação de até R$ 183,3 milhões para obras de macrodrenagem e implantação do Parque Linear do Novo Caximba. O projeto terá sete lagoas, ciclovia de 1,8 quilômetro, pista de caminhada e três praças. A estrutura também contará com dique e reservatórios para auxiliar na contenção de cheias. A concorrência ficará aberta até 15 de outubro.

Leilão

O Aeroporto de Ponta Grossa será ofertado à iniciativa privada no leilão marcado pela Agência Nacional de Aviação Civil para 17 de dezembro. O terminal paranaense integra um bloco de dez aeroportos regionais vinculado à nova concessão do Aeroporto de Brasília. A empresa vencedora ficará responsável pela administração e pelos investimentos previstos nos terminais. O edital resulta de acordo homologado pelo Tribunal de Contas da União.

Presidente em Curitiba

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, participa de ato de campanha neste sábado (12), na Boca Maldita, em Curitiba. A mobilização está marcada para o período da manhã. O evento reunirá candidatos e lideranças da coligação no Paraná. A agenda integra uma ofensiva eleitoral de Lula pela Região Sul, com passagens também por Porto Alegre e Florianópolis.

Eletrificados

Veículos elétricos e híbridos responderam por 20,2% das vendas de automóveis leves no Brasil entre janeiro e agosto de 2026, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Somente em agosto, foram registrados mais de 57 mil emplacamentos. A frota nacional chegou a 950.183 unidades e pode alcançar 1 milhão ainda em setembro. O Paraná concentrou 6,8% das vendas, enquanto Curitiba respondeu por 2,7%.

Caso Master

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, avalia retirar do ministro André Mendonça as investigações dos casos Master e INSS. Segundo a Folhapress, a medida busca conter a crise interna na Corte e reduzir as disputas entre ministros. Fachin ainda não formalizou a mudança de relatoria. Gaúcho de nascimento, ele cresceu e construiu sua carreira jurídica no Paraná.

Greve

Cerca de 200 agências bancárias fecharam no Paraná nesta quinta-feira (10), com o início da greve por tempo indeterminado. Funcionários da Caixa aprovaram a paralisação nas dez bases sindicais ligadas à federação estadual. No Banco do Brasil, a greve foi confirmada em sete regiões, mas rejeitada em Foz do Iguaçu, Maringá e Telêmaco Borba. Pix, aplicativos, cartões e serviços digitais devem continuar funcionando.

Feira de profissões

A PUCPR realiza, de quinta-feira (10) a sábado (12), em Curitiba, o Planeta PUCPR 2026. A feira terá mais de 100 oficinas gratuitas sobre profissões, inteligência artificial, robótica, saúde e jogos digitais. Os participantes inscritos terão isenção da taxa dos processos seletivos para ingresso no primeiro semestre de 2027. O evento é aberto à comunidade, mas exige inscrição prévia.

Educação básica

Mais de 4 milhões de paranaenses com 18 anos ou mais não concluíram a educação básica, segundo o Censo Demográfico do IBGE. Desse total, 2,7 milhões não terminaram o ensino fundamental e 1,3 milhão não chegaram ao ensino médio. Em 2025, a Educação de Jovens e Adultos registrou 35.827 matrículas no Paraná. A maioria dos estudantes, 21.376, frequentava aulas no período noturno.

Pisa 2025

A rede estadual do Paraná teve divulgados os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 2025. A avaliação analisou conhecimentos em Ciências, Leitura, Matemática e Resolução Computacional de Problemas. Segundo a Secretaria da Educação, o ensino interdisciplinar e a preparação para questões contextualizadas integram a estratégia adotada. Duas novas unidades com esse modelo estão previstas para Piraquara e Toledo até outubro.