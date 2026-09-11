Publicidade

11 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Nota Paraná, novo parque e leilão são alguns dos destaques de hoje na Coluna ADIPR

Por: DAVI MARTINS Fonte: ADI-PR
11/09/2026 às 17h00
11 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
Imagem: AEN

Nota Paraná

Um morador de Ponta Grossa foi premiado com R$ 100 mil no sorteio do Nota Paraná. Outro participante, de Paulo Frontin, foi contemplado com R$ 50 mil. Cerca de 1.600 entidades sociais também concorreram a prêmios em dinheiro. Para participar, o consumidor deve se cadastrar no programa e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal.

Novo parque

Curitiba abriu licitação de até R$ 183,3 milhões para obras de macrodrenagem e implantação do Parque Linear do Novo Caximba. O projeto terá sete lagoas, ciclovia de 1,8 quilômetro, pista de caminhada e três praças. A estrutura também contará com dique e reservatórios para auxiliar na contenção de cheias. A concorrência ficará aberta até 15 de outubro.

Leilão

O Aeroporto de Ponta Grossa será ofertado à iniciativa privada no leilão marcado pela Agência Nacional de Aviação Civil para 17 de dezembro. O terminal paranaense integra um bloco de dez aeroportos regionais vinculado à nova concessão do Aeroporto de Brasília. A empresa vencedora ficará responsável pela administração e pelos investimentos previstos nos terminais. O edital resulta de acordo homologado pelo Tribunal de Contas da União.

Presidente em Curitiba

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, participa de ato de campanha neste sábado (12), na Boca Maldita, em Curitiba. A mobilização está marcada para o período da manhã. O evento reunirá candidatos e lideranças da coligação no Paraná. A agenda integra uma ofensiva eleitoral de Lula pela Região Sul, com passagens também por Porto Alegre e Florianópolis.

Eletrificados

Veículos elétricos e híbridos responderam por 20,2% das vendas de automóveis leves no Brasil entre janeiro e agosto de 2026, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Somente em agosto, foram registrados mais de 57 mil emplacamentos. A frota nacional chegou a 950.183 unidades e pode alcançar 1 milhão ainda em setembro. O Paraná concentrou 6,8% das vendas, enquanto Curitiba respondeu por 2,7%.

Caso Master

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, avalia retirar do ministro André Mendonça as investigações dos casos Master e INSS. Segundo a Folhapress, a medida busca conter a crise interna na Corte e reduzir as disputas entre ministros. Fachin ainda não formalizou a mudança de relatoria. Gaúcho de nascimento, ele cresceu e construiu sua carreira jurídica no Paraná.

Greve

Cerca de 200 agências bancárias fecharam no Paraná nesta quinta-feira (10), com o início da greve por tempo indeterminado. Funcionários da Caixa aprovaram a paralisação nas dez bases sindicais ligadas à federação estadual. No Banco do Brasil, a greve foi confirmada em sete regiões, mas rejeitada em Foz do Iguaçu, Maringá e Telêmaco Borba. Pix, aplicativos, cartões e serviços digitais devem continuar funcionando.

Feira de profissões

A PUCPR realiza, de quinta-feira (10) a sábado (12), em Curitiba, o Planeta PUCPR 2026. A feira terá mais de 100 oficinas gratuitas sobre profissões, inteligência artificial, robótica, saúde e jogos digitais. Os participantes inscritos terão isenção da taxa dos processos seletivos para ingresso no primeiro semestre de 2027. O evento é aberto à comunidade, mas exige inscrição prévia.

Educação básica

Mais de 4 milhões de paranaenses com 18 anos ou mais não concluíram a educação básica, segundo o Censo Demográfico do IBGE. Desse total, 2,7 milhões não terminaram o ensino fundamental e 1,3 milhão não chegaram ao ensino médio. Em 2025, a Educação de Jovens e Adultos registrou 35.827 matrículas no Paraná. A maioria dos estudantes, 21.376, frequentava aulas no período noturno.

Pisa 2025

A rede estadual do Paraná teve divulgados os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 2025. A avaliação analisou conhecimentos em Ciências, Leitura, Matemática e Resolução Computacional de Problemas. Segundo a Secretaria da Educação, o ensino interdisciplinar e a preparação para questões contextualizadas integram a estratégia adotada. Duas novas unidades com esse modelo estão previstas para Piraquara e Toledo até outubro.

Imagem: prefeitura de Cascavel
ADI-PR Há 13 horas

15 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Novos voos, condomínio do idoso e mais leitos são alguns dos destaques de hoje na Coluna ADIPR

 Imagem: Sistema Fecomércio
ADI-PR Há 7 dias

09 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Capital da louça, eleitorado ampliado e rodovias em alta são alguns dos destaques de hoje na Coluna ADI-PR

 Foto: Orlando Kissner/AEN
ADI-PR Há 1 semana

08 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Frente fria, Orla de Pontal e novo golpe são alguns dos destaques de hoje na Coluna ADI-PR

 Imagem: FAEP
ADI-PR Há 2 semanas

04 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Cafés de qualidade, nova concessão e Cataratas em alta são alguns dos destaques de hoje na Coluna ADI-PR

 Imagem editada por IA
ADI-PR Há 2 semanas

03 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Coluna ADI-PR desta quinta-feira (03)

GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR
Coluna diária da ADI-PR
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
INVESTIGAÇÃO Há 9 horas

Polícia identifica segundo adolescente envolvido em homicídio no Norte Pioneiro
CLIMA E TEMPO Há 10 horas

Chuva dá trégua, mas volta no fim de semana e pode ganhar força na região
OBRAS NAS RODOVIAS Há 10 horas

Rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro recebem obras de recuperação do pavimento
PROGRAMAÇÃO 75 ANOS Há 11 horas

Castrolanda celebra 75 anos com Dia da Família aberto à comunidade
DESTAQUES DO BRASIL Há 12 horas

Atletas de Wenceslau Braz conquistam três medalhas no Brasileiro de Karatê

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 15 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Gabi Caroline: quando a resistência vira música
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados