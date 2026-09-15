15 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Novos voos

O Aeroporto Regional de Cascavel terá aumento permanente de voos a partir de 1º de novembro, passando de 84 para 112 movimentações semanais. Serão retomadas frequências para Curitiba, pela manhã, e Guarulhos, no período da tarde. Paralelamente, a prefeitura prepara um projeto estimado em R$ 100 milhões para ampliar a pista e o pátio de aeronaves. O município busca recursos estaduais e federais para desapropriações e execução das obras.

Condomínio do idoso

Pato Branco ganhará um condomínio com 40 casas acessíveis destinadas à população idosa. O investimento homologado é de R$ 7,9 milhões, com início das obras previsto para 21 de setembro. Os moradores selecionados pagarão aluguel equivalente a 15% do salário mínimo, atualmente R$ 243. A previsão é de que o empreendimento seja concluído em até 18 meses.

Mais leitos

A Santa Casa de Ponta Grossa receberá R$ 10,4 milhões para reformar o pronto atendimento e ampliar a UTI. O projeto prevê a abertura de 20 novos leitos de terapia intensiva na instituição. Do total, R$ 9,59 milhões virão do Fundo Estadual de Saúde, com contrapartida da Santa Casa. A ampliação reforçará o atendimento hospitalar em Ponta Grossa e nos municípios dos Campos Gerais.

Interrupção

O DER-PR programou detonações de rochas em trechos da PRC-466 e da PR-445 entre 14 e 17 de setembro. Na PRC-466, entre Pitanga, Turvo e Guarapuava, os bloqueios ocorrerão entre 14h e 17h. Na PR-445, entre Lerroville e Irerê, em Londrina, a interrupção deve durar cerca de uma hora. As operações exigem atenção dos motoristas que circulam pelo Centro, Centro-Sul e Norte do Paraná.

100% da capacidade

Iraí, Piraquara I e II e Passaúna chegaram juntos a 100% da capacidade, ante cerca de 90% há duas semanas. O volume reforça a segurança hídrica na Região Metropolitana de Curitiba. Mesmo com os reservatórios cheios, cidades registram interrupções por turbidez, falta de energia e rompimento de adutora. A normalização é acompanhada em Cerro Azul, Adrianópolis, Quatro Barras e Almirante Tamandaré.

Situação de emergência

Castro instalou gabinete de crise após alagamentos em áreas urbanas e danos em estradas e pontes. Ao menos dez pontes no interior foram comprometidas, deixando comunidades rurais isoladas. Os reflexos atingem ainda o atendimento em unidades de saúde, educação e mobilidade rural. A prefeitura avalia decretar situação de emergência e faz o levantamento dos prejuízos.

Encontro municipalista

Ratinho Junior (PSD) reuniu cerca de 300 prefeitos e centenas de vereadores em Curitiba em apoio à campanha de Sandro Alex (PSD). O encontro reforçou a mobilização municipalista do grupo governista na disputa pelo Governo do Paraná. A reunião ocorreu na quarta-feira (9) e reuniu lideranças políticas de diferentes regiões do Estado. A estratégia agora é ampliar a presença regional da campanha na reta final da eleição.

ProConselhos

Os presidentes dos conselhos municipais de Educação, Saúde e Assistência Social têm até 28 de setembro para responder ao ProConselhos. A avaliação do TCE-PR vai analisar a estrutura, atuação e capacidade de fiscalização dos colegiados nos 399 municípios. O questionário reúne 87 questões e considera organização, planejamento, fiscalização, transparência, estrutura e recursos humanos. Cada conselho receberá nota de 0 a 10, permitindo identificar boas práticas e pontos que precisam de aperfeiçoamento.

Reforma em debate

Prefeitos paranaenses discutiram, em Curitiba, os impactos da Reforma Tributária sobre os municípios. O encontro foi promovido pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP). O novo Imposto sobre Bens e Serviços substituirá o ISS municipal e o ICMS estadual. Gestores alertaram para possíveis perdas de arrecadação e redução da autonomia financeira das cidades.

Reforma em debate II

Secretários municipais de Fazenda e Finanças avaliaram as mudanças exigidas pela Reforma Tributária. A transição para o novo sistema começou em 2026 e seguirá até 2033. As prefeituras precisarão adaptar compras públicas, contratos administrativos e fluxos de caixa. O desafio é evitar que a mudança comprometa os recursos destinados aos serviços essenciais.

Prestações parciais

Dados consolidados das prestações parciais de campanha serão divulgados pelo TSE nesta terça-feira (15). Levantamento feito no sábado mostrou que 690 das 877 candidaturas analisadas ainda apareciam apenas com relatórios financeiros. O prazo para entrega terminou no domingo, mas o recorte anterior não permite apontar irregularidades. A nova base permitirá comparar doadores, fornecedores, recursos públicos, receitas e despesas das campanhas no Paraná.