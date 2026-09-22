Temporal causa estragos e prejuízos em cidades da região

Redação - Folha Extra

CAMPOS GERAIS - Um forte temporal atingiu municípios da região dos Campos Gerais na noite desta segunda-feira (21) e provocou estragos em diferentes pontos de Curiúva, Ventania, Sapopema e Telêmaco Borba. Entre as ocorrências estão quedas de árvores, destelhamentos, danos em estruturas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Em Curiúva, a força dos ventos arrancou várias árvores pela raiz e provocou o destelhamento de algumas residências. Em diversos locais, árvores caíram sobre a rede elétrica, atingindo fios de alta tensão e deixando moradores sem energia.

Equipes responsáveis pelo atendimento às ocorrências foram acionadas para realizar a retirada das árvores e atuar na recuperação dos pontos afetados pelo temporal.

Em Ventania, a Prefeitura informou que uma forte tempestade, acompanhada de ventos intensos, provocou danos e destelhamentos em diversos pontos da cidade. A Defesa Civil passou a atuar no atendimento às famílias afetadas, em conjunto com equipes da administração municipal.

A orientação repassada aos moradores é para que não subam em telhados para realizar reparos, devido ao risco de quedas, desabamentos e choques elétricos. A população também deve permanecer em locais seguros e evitar áreas próximas a árvores, postes e estruturas danificadas.

Em caso de necessidade, a Defesa Civil de Ventania pode ser acionada pelo telefone (42) 99830-1074. A recomendação também é para que moradores, quando possível e sem se colocar em risco, auxiliem pessoas que estejam precisando de apoio.

Além de Curiúva e Ventania, o temporal provocou ocorrências em Sapopema e Telêmaco Borba. Foram registrados transtornos relacionados à queda de árvores, danos em estruturas e interrupções no fornecimento de energia.

As equipes municipais permaneceram mobilizadas durante e após a passagem da tempestade para atender as ocorrências e realizar os trabalhos necessários nos locais atingidos.