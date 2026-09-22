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Último dia de chuva no Norte Pioneiro: sol volta na quinta-feira

Após sequência de temporais e instabilidade, região terá vários dias de tempo firme e temperaturas em elevação; chuva deve retornar na próxima semana

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
22/09/2026 às 16h44
Último dia de chuva no Norte Pioneiro: sol volta na quinta-feira
Tempo fechado em Wenceslau Braz. Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Depois de uma sequência de dias marcada por instabilidade, temporais e volumes elevados de chuva, o Norte Pioneiro deve finalmente ganhar uma trégua no tempo. Segundo as previsões do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), esta quarta-feira (23) deve encerrar o período chuvoso desta semana na região.

A mudança começa a ser percebida já na quinta-feira (24), quando o sol volta a predominar e inicia uma sequência de dias de tempo firme. A previsão indica que essa condição deve permanecer pelo menos até a próxima segunda-feira (28), acompanhada também pela elevação gradual das temperaturas.

Para esta quarta, apesar de ainda existir possibilidade de chuva, o cenário é menos severo em comparação aos últimos dias. Em algumas cidades do Norte Pioneiro, a instabilidade pode resultar apenas em chuvas fracas ou garoas pontuais ao longo do dia.

Sol e temperaturas em alta

Com o afastamento da instabilidade, as temperaturas também começam a reagir. Antes disso, porém, a região ainda deve enfrentar um amanhecer mais frio nesta quarta-feira. A partir de quinta, principalmente durante as tardes, os termômetros começam a subir.

As temperaturas mínimas devem apresentar pouca variação ao longo dos próximos dias, enquanto as máximas terão aumento mais significativo, especialmente durante o fim de semana.

Em Wenceslau Braz, por exemplo, a previsão aponta máxima de aproximadamente 22°C na quinta-feira e 24°C na sexta. No fim de semana, com maior presença do sol, os termômetros podem alcançar a marca dos 28°C.

Na segunda-feira, a temperatura ainda deve permanecer elevada, apesar de uma pequena redução. Já na terça-feira (29), mesmo com a possibilidade de retorno das chuvas e aumento da nebulosidade, a máxima pode chegar aos 30°C.

Chuva deve voltar na próxima semana

A sequência de tempo firme, porém, não deve durar toda a próxima semana. As projeções indicam uma nova mudança nas condições meteorológicas a partir de terça-feira, quando a nebulosidade volta a aumentar e a chuva pode novamente atingir cidades do Norte Pioneiro.

Até lá, a região terá alguns dias de tempo mais aberto depois de enfrentar uma sequência de instabilidades e temporais. A previsão ainda pode sofrer alterações conforme a evolução das condições atmosféricas.

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