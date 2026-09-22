Salto do Itararé celebra 66 anos com shows e programação especial nesta semana

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SALTO DO ITARARÉ - Nesta sexta-feira (25), Salto do Itararé completa 66 anos de uma história construída por gerações, marcada pela tranquilidade da vida no interior, pelas tradições preservadas e pelas transformações que acompanharam o desenvolvimento do município. E para comemorar mais um capítulo dessa trajetória, as comemorações já começaram e ganham ainda mais força a partir desta quarta-feira (23).

Os próximos quatro dias serão de festa na cidade. A programação preparada para celebrar o aniversário do município reúne música, tradição e fé, com atividades que seguem até o sábado (26) e prometem movimentar a cidade.

A abertura das festividades aconteceu no domingo (20), com uma cavalgada tradicional realizada durante a manhã. O evento reuniu moradores, cavaleiros e participantes da região em um dos momentos tradicionais da programação. Após o percurso, as comemorações continuaram com um almoço, realizado ao meio-dia.

Mas é a partir desta quarta-feira que a festa ganha ainda mais peso. Durante a noite, a programação será marcada pela fé. A partir das 19h30, uma Santa Missa será celebrada na Igreja Matriz, reunindo moradores em um momento especial em homenagem aos 66 anos do município.

Já na quinta-feira (24), começam os shows gratuitos para toda a população e visitantes. A programação da noite será aberta às 22h, com DJ One. Logo depois, às 23h30, Salto do Itararé recebe o Grupo Minuano, que sobe ao palco para animar o público e dar continuidade às comemorações.

Na sexta-feira (25), será a vez de uma das atrações mais aguardadas da programação. A dupla Brenno & Matheus, donos de hits famosos como “Descer pra BC”, “Eu quero é Praia” e “Tantão”, se apresenta a partir das 23h30. Conhecidos nacionalmente e com músicas que conquistaram espaço nas plataformas digitais e redes sociais, os cantores prometem atrair visitantes de diversas cidades da região. Depois da dupla, a festa continua com DJ Math a partir das 01h.

O último dia da festa será no sábado (26), com mais uma noite de shows. DJ One abre a programação às 22h e, na sequência, às 23h20, Junior Villa sobe ao palco para encerrar as festividades.