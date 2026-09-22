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Homem é preso após agredir a própria mãe por causa de venda de imóvel

Polícia foi acionada após o suspeito agredir a genitora durante uma discussão sobre a venda do imóvel que pertence a família

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
22/09/2026 às 16h45
Homem é preso após agredir a própria mãe por causa de venda de imóvel
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

SERTANEJA - Um homem de 39 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (21) acusado de agredir a própria mãe. O caso foi registrado no município de Sertaneja, no Norte do Paraná, durante uma discussão sobre a venda de um imóvel.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 11h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência onde um homem havia agredido a própria mãe. Diante do chamado, os agentes foram até a Rua Monsenhor Celso para averiguar a situação.

No local, uma mulher de 58 anos contou aos policiais que seu filho havia lhe agredido fisicamente durante uma discussão por conta da venda de um imóvel que pertence a família. Com isso, os policiais realizaram a abordagem do suspeito e, durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Foto: Divulgação.
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