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Idoso cai de bicicleta e morre atropelado por caminhonete no Norte Pioneiro

Tragédia aconteceu na noite desta quinta-feira (17) em Cornélio Procópio; motorista disse que não viu a vítima antes do acidente

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
18/09/2026 às 15h34
Idoso cai de bicicleta e morre atropelado por caminhonete no Norte Pioneiro
Foto: Reginaldo Tinti/Com edição

Um idoso de 64 anos morreu após cair de uma bicicleta e ser atropelado por uma caminhonete em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. A tragédia aconteceu na noite desta quinta-feira (17), na rua José Arrebola.

De acordo com informações divulgadas por Wagner Repórter, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para prestar apoio à ocorrência. No local, uma equipe do SAMU já realizava os primeiros atendimentos à vítima, que estava caída na rua.

Aos policiais, o motorista, que dirigia uma Mitsubishi L200 Triton, contou que trafegava pela rua quando atropelou o idoso. Segundo ele, devido à baixa iluminação, não percebeu que a vítima estava caída no asfalto, e acabou passando com o veículo sobre ele.

Uma testemunha que estava no local relatou que viu o homem caído ao lado da bicicleta. Ao tentar prestar socorro, ela presenciou o atropelamento.

O idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local, mesmo com manobras de reanimação realizadas pela equipe do SAMU.

O motorista estava com os documentos em dia, e no teste, não apresentou sinais de ter ingerido bebida alcoólica.

Após o atendimento da ocorrência, o motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. As circunstâncias do atropelamento deverão ser apuradas.

Com informações de Wagner Repórter.

Foto: Reprodução/Anuncifacil
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Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
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