Idoso cai de bicicleta e morre atropelado por caminhonete no Norte Pioneiro

Um idoso de 64 anos morreu após cair de uma bicicleta e ser atropelado por uma caminhonete em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. A tragédia aconteceu na noite desta quinta-feira (17), na rua José Arrebola.

De acordo com informações divulgadas por Wagner Repórter, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para prestar apoio à ocorrência. No local, uma equipe do SAMU já realizava os primeiros atendimentos à vítima, que estava caída na rua.

Aos policiais, o motorista, que dirigia uma Mitsubishi L200 Triton, contou que trafegava pela rua quando atropelou o idoso. Segundo ele, devido à baixa iluminação, não percebeu que a vítima estava caída no asfalto, e acabou passando com o veículo sobre ele.

Uma testemunha que estava no local relatou que viu o homem caído ao lado da bicicleta. Ao tentar prestar socorro, ela presenciou o atropelamento.

O idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local, mesmo com manobras de reanimação realizadas pela equipe do SAMU.

O motorista estava com os documentos em dia, e no teste, não apresentou sinais de ter ingerido bebida alcoólica.

Após o atendimento da ocorrência, o motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. As circunstâncias do atropelamento deverão ser apuradas.

Com informações de Wagner Repórter.