Motorista foge de acidente que deixou homem ferido no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um motorista ficou ferido em um acidente de trânsito envolvendo dois carros na noite deste domingo (13). A colisão aconteceu na rodovia BR369 no trecho que passa pelo município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. Um dos envolvidos fugiu do local e foi detido momentos depois.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu um automóvel VW Fox e uma Chevrolet Zarifa. Conforme os dados colhidos no local, os dois veículos transitavam em sentido contrário quando, na altura do km 75 da rodovia, se envolveram em uma colisão frete/lateral.

Com o impacto, um homem de 37 anos que dirigia o Fox teve ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. Já o condutor da Zafira, um homem de 49 anos, chegou a fugir do local do acidente, mas foi localizado pela polícia momentos depois.

Frente aos fatos, a equipe da PRF tomou as providências cabíveis ao caso.