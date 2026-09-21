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Profissionais de municípios da região participam de capacitação sobre inovação em obras públicas

Jornada BIM Paraná 4.0 reuniu engenheiros e arquitetos da Amunorpi e Amunop em Cornélio Procópio para apresentar metodologia digital aplicada à gestão de projetos e obras

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Assessoria
21/09/2026 às 15h07
Profissionais de municípios da região participam de capacitação sobre inovação em obras públicas
Foto: Divugação.

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Cerca de 90 profissionais das áreas de Engenharia e Arquitetura participaram da Jornada BIM Paraná 4.0 realizada em Cornélio Procópio. O evento reuniu servidores municipais de cidades vinculadas à Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop) e à Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), com foco na capacitação técnica voltada à modernização da gestão de projetos e obras públicas.

A iniciativa faz parte de um programa itinerante promovido pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística do Paraná (Seil), que percorre diferentes regiões do estado para disseminar a utilização da metodologia BIM, sigla para Building Information Modeling, ou Modelagem da Informação da Construção. A ferramenta é considerada uma das principais inovações tecnológicas aplicadas ao setor da construção civil e à administração pública.

Criada em 2023, a Jornada BIM Paraná busca aproximar as prefeituras das tecnologias digitais utilizadas no planejamento, desenvolvimento e acompanhamento de obras. Durante a programação, os participantes tiveram acesso a conteúdos técnicos relacionados à implementação da metodologia nas rotinas das administrações municipais.

Segundo a diretora de Gestão da Inovação para Planos, Projetos e Obras da Seil, Lorraine Vaccari, a proposta é incentivar a transformação digital dos processos ligados à infraestrutura pública. A metodologia BIM permite concentrar em um único ambiente digital informações relacionadas ao projeto arquitetônico, orçamento, cronograma, execução e manutenção de uma obra.

Entre os benefícios apontados para a utilização da ferramenta estão a redução de desperdícios, o maior controle de custos, a identificação antecipada de problemas e o aumento da transparência na execução dos projetos.

A vice-presidente da Amunop e prefeita de Nova América da Colina, Tânia Basso, destacou a importância da capacitação para os profissionais que atuam nas prefeituras da região. O encontro também reforçou o papel das associações municipais na articulação de ações voltadas ao desenvolvimento regional e à qualificação técnica dos servidores.

A programação reuniu representantes de municípios das duas associações regionais, fortalecendo a troca de experiências e o acesso a novas ferramentas de gestão pública voltadas à infraestrutura.

Foto: Reginaldo Tinti/Com edição
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Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
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