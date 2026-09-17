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Idoso morre após ser atropelado e motorista foge no Norte Pioneiro

Acidente aconteceu na manhã da quinta-feira (17) na BR369 em Cornélio Procópio

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Anuncifacil
17/09/2026 às 11h12
Idoso morre após ser atropelado e motorista foge no Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/Anuncifacil

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um idoso de 80 anos morreu após ser atropelado por um veículo na manhã desta quinta-feira (17). O acidente foi registrado na rodovia BR369, no perímetro urbano de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. O motorista do veículo fugiu do local.

De acordo com as informações apuradas pelo portal Anuncifacil, o acidente aconteceu no período da manhã desta quinta-feira. Conforme os relatos colhidos no local, o idoso atravessava uma via marginal as margens da BR369 quando foi atingido pelo veículo.

Com a violência do impacto, o homem teve ferimentos graves. Equipes do SAMU e da concessionária que administra a rodovia estiveram no local prestando os primeiros socorros a vítima, mas infelizmente o quadro evoluiu para uma parada cárdio respiratória e o homem morreu no local.

Ainda conforme as informações, o motorista do veículo envolvido na situação deixou o local do acidente sem prestar socorro a vítima e teria dito que se apresentaria na sede da Polícia Rodoviária Federal de Ibiporã.

O local do acidente foi isolado para os trabalhos da perícia e a equipe do IML (Instituto Médico Legal) acionada para recolher o corpo da vítima. A equipe da PRF também esteve no local prestando atendimento a ocorrência.

Foto: Reprodução/Internet
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Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
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