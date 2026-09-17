Idoso morre após ser atropelado e motorista foge no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um idoso de 80 anos morreu após ser atropelado por um veículo na manhã desta quinta-feira (17). O acidente foi registrado na rodovia BR369, no perímetro urbano de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. O motorista do veículo fugiu do local.

De acordo com as informações apuradas pelo portal Anuncifacil, o acidente aconteceu no período da manhã desta quinta-feira. Conforme os relatos colhidos no local, o idoso atravessava uma via marginal as margens da BR369 quando foi atingido pelo veículo.

Com a violência do impacto, o homem teve ferimentos graves. Equipes do SAMU e da concessionária que administra a rodovia estiveram no local prestando os primeiros socorros a vítima, mas infelizmente o quadro evoluiu para uma parada cárdio respiratória e o homem morreu no local.

Ainda conforme as informações, o motorista do veículo envolvido na situação deixou o local do acidente sem prestar socorro a vítima e teria dito que se apresentaria na sede da Polícia Rodoviária Federal de Ibiporã.

O local do acidente foi isolado para os trabalhos da perícia e a equipe do IML (Instituto Médico Legal) acionada para recolher o corpo da vítima. A equipe da PRF também esteve no local prestando atendimento a ocorrência.