Colisão entre moto e carreta mata jovem em rodovia da região

Redação - Folha Extra

LEÓPOLIS - Um jovem de 27 anos morreu vítima de um grave acidente de trânsito entre uma moto e uma carreta registrado na noite da segunda-feira (14). A situação foi registrada na rodovia PR160, trecho que passa pelo município de Leópolis, no Norte do Paraná.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h00 na altura do km 38 da rodovia e envolveu uma carreta Scania e uma motocicleta Yamaha Fazer YS250.

Conforme os dados colhidos no local, e as informações repassadas pelo caminhoneiro aos policiais, a carreta seguia no sentido Leópolis a Cornélio Procópio quando o motociclista que seguia no sentido contrário teria invadido a pista contrária e atingido a frente do caminhão. Em seguida, o condutor da moto foi arremessado, sofreu ferimentos graves e morreu no local. Já o caminhoneiro não ficou ferido.

Frente aos fatos, o local foi isolado para os trabalhos da criminalística. O corpo da vítima foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal).

As causas e circunstâncias do acidente serão investigadas.