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Colisão entre moto e carreta mata jovem em rodovia da região

Acidente aconteceu na rodovia PR160 no trecho que liga Cornélio Procópio a Leópolis

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
15/09/2026 às 13h43
Colisão entre moto e carreta mata jovem em rodovia da região
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

LEÓPOLIS - Um jovem de 27 anos morreu vítima de um grave acidente de trânsito entre uma moto e uma carreta registrado na noite da segunda-feira (14). A situação foi registrada na rodovia PR160, trecho que passa pelo município de Leópolis, no Norte do Paraná.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h00 na altura do km 38 da rodovia e envolveu uma carreta Scania e uma motocicleta Yamaha Fazer YS250.

Conforme os dados colhidos no local, e as informações repassadas pelo caminhoneiro aos policiais, a carreta seguia no sentido Leópolis a Cornélio Procópio quando o motociclista que seguia no sentido contrário teria invadido a pista contrária e atingido a frente do caminhão. Em seguida, o condutor da moto foi arremessado, sofreu ferimentos graves e morreu no local. Já o caminhoneiro não ficou ferido.

Frente aos fatos, o local foi isolado para os trabalhos da criminalística. O corpo da vítima foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal).

As causas e circunstâncias do acidente serão investigadas.

Foto: Divulgação.
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Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
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