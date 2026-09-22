Carro capota e mulher fica ferida em rodovia do Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

RIBEIRÃO DO PINHAL - Uma mulher ficou ferida após o veículo em que ela estava se envolver em um acidente de trânsito registrado na manhã da segunda-feira (21). O carro que a vítima dirigia capotou na rodovia PR218 no trecho que passa pelo município de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, um homem de 64 anos conduzia um automóvel VW Gol no sentido Jundiaí do Sul a Ribeirão do Pinhal quando, na altura do km 86 da rodovia, perdeu o controle da direção e capotou o veículo as margens da rodovia.

Com o impacto, uma mulher de 63 anos que estava como passageira no veículo teve ferimentos. Ela foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada ao hospital de Ribeirão do Pinhal para receber atendimento médico. Já o condutor do veículo não se feriu. Ele contou aos policiais que perdeu o controle da direção do veículo ao desviar de animais que estavam na rodovia.

Frente aos fatos, a equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caos.