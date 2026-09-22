Motorista tenta desviar de animais na pista e carro capota no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

RIBEIRÃO DO PINHAL - Uma idosa de 63 anos ficou ferida após o carro em que estava capotar na PR-218, em Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro. O acidente foi registrado na noite desta segunda-feira (21), e aconteceu porque o motorista precisou desviar de animais que estavam na pista.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a ocorrência foi registrada na altura do km 86 da rodovia. A equipe do posto de Siqueira Campos chegou ao local por volta das 18h12.

O veículo envolvido, um VW Novo Gol 1.6, com placas de Londrina, era conduzido por um homem de 64 anos. Uma mulher de 63 anos estava como passageira.

Segundo os dados levantados pela PRE no local, o motorista seguia pela PR-218 no sentido de Ribeirão do Pinhal quando, ao chegar ao km 86, se deparou com animais na pista e tentou desviar.

Durante a manobra, o condutor perdeu o controle da direção. O Gol saiu da pista e capotou à margem direita da rodovia.

A passageira sofreu ferimentos considerados leves e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na sequência, ela foi encaminhada ao Hospital Municipal de Ribeirão do Pinhal para avaliação médica.

Não houve informação de ferimentos no motorista.

Ainda conforme a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente ocorreu em um trecho de pista simples e reta. O tempo estava bom no momento do capotamento.