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Adolescente de 15 anos mata mulher à tiros no Norte Pioneiro

Menor confessou ter efetuado os disparos e disse que o crime foi motivado por desentendimentos relacionados ao tráfico de drogas; corpo da mulher foi encontrado em um terreno baldio

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
14/09/2026 às 15h59
Adolescente de 15 anos mata mulher à tiros no Norte Pioneiro
As roupas que ele utilizava na noite do homicídio foram apreendidas pelos investigadores. Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

RIBEIRÃO DO PINHAL - Uma mulher de 30 anos foi morta a tiros por um adolescente de 15 anos em Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o jovem confessou ter efetuado os disparos e afirmou que o crime estaria relacionado a desentendimentos ligados ao tráfico de drogas. Ele foi apreendido nesta segunda-feira (14).

O corpo da vítima foi encontrado na manhã de sábado (12), no bairro Vila Almeida. O local foi isolado para o trabalho da perícia, que recolheu uma cápsula e um projétil de calibre 9 mm.

Durante as investigações, a Polícia Civil analisou imagens de câmeras de segurança que ajudaram a reconstruir os momentos anteriores e posteriores ao homicídio. Conforme o delegado Luis Guilherme Almeida, as gravações mostram a mulher entrando no local acompanhada de dois indivíduos.

Poucos minutos depois, três disparos foram registrados. Na sequência, os dois suspeitos deixaram o local.

Com o avanço das diligências, os policiais localizaram o adolescente nesta segunda-feira em uma escola. Ele foi conduzido à delegacia acompanhado da mãe e, durante o depoimento, confessou ter sido o autor dos disparos, de acordo com a PCPR.

Ainda segundo a polícia, o adolescente relatou que o crime teria sido motivado por desentendimentos relacionados ao tráfico de drogas.

As roupas que ele utilizava na noite do homicídio foram apreendidas pelos investigadores. Em buscas realizadas na residência do adolescente, a equipe também encontrou duas munições de calibre .380. A arma utilizada para matar a vítima ainda não foi localizada.

A Polícia Civil lavrou um Auto de Apuração de Ato Infracional (AAFAI), e o adolescente permanece à disposição da Vara da Infância e Juventude e do Ministério Público.

Apesar da apreensão, o caso ainda não está encerrado. A PCPR trabalha para localizar o segundo adolescente que teria participado da ação e também apura a possibilidade de envolvimento de outras pessoas no homicídio, incluindo eventuais mandantes.

Os investigadores ainda buscam localizar a arma utilizada no crime e esclarecer completamente as circunstâncias que levaram à morte da mulher.

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Ribeirão do Pinhal - PR
Ribeirão do Pinhal - PR
Ribeirão do Pinhal é um município do Norte Pioneiro do Paraná, fundado em 10 de outubro de 1947. Sua economia é voltada para a agricultura, com destaque para o cultivo de café, milho e feijão. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, promovendo festas e eventos que reforçam a identidade local. Com população acolhedora, Ribeirão do Pinhal oferece tranquilidade e qualidade de vida, além de belas paisagens naturais.
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