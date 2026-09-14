Mulher é encontrada morta em terreno baldio no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

RIBEIRÃO DO PINHAL - A equipe da Polícia Civil está investigando a morte de uma mulher de 30 anos. O corpo da vítima foi encontrado na manhã do sábado (12) em um terreno baldio no município de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pelo portal NP Diário, populares acionaram as equipes da Polícia após o corpo de uma mulher ser localizado em um terreno baldio situado ao Conjunto Eugênio Tobias. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi localizado o corpo de Bruna Rodrigues. Segundo relatos demoradores da região, na noite da sexta-feira (11) foram ouvidos disparos. Preliminarmente, foi constado que havia um estojo de munição de pistola calibre 9mm próximo ao corpo da vítima. A vítima seria natural do município de Jundiaí do Sul.

Frente aos fatos, o local do crime foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e do IML (Instituto Médico Legal).

A equipe da PC instaurou um inquérito para apurar as causas e circunstâncias do crime.

O velório foi realizado no município de Jundiaí do Sul e o sepultamento ocorreu no domingo (13) no cemitério da cidade.