Polícia identifica segundo adolescente envolvido em homicídio no Norte Pioneiro

Após ser localizado e apreendido, o adolescente foi encaminhado ao Centro de Socioeducação (Cense). Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

RIBEIRÃO DO PINHAL - A Polícia Civil apreendeu nesta terça-feira (15) o segundo adolescente apontado como envolvido no assassinato de Bruna Rodrigues, em Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro. O jovem, de 17 anos, era procurado desde que as investigações identificaram a participação de duas pessoas no crime.

Bruna foi encontrada morta na manhã de sábado (12), em um terreno baldio no bairro Vila Almeida. Durante os trabalhos no local, a perícia encontrou uma cápsula e um projétil de calibre 9 mm.

A investigação avançou a partir da análise de imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades. Segundo o delegado da Polícia Civil Luis Guilherme Almeida, as gravações mostram Bruna entrando no local acompanhada de dois indivíduos. Poucos minutos depois, três disparos foram registrados e, na sequência, a dupla aparece deixando a região.

Com base nos elementos reunidos durante a apuração, os policiais chegaram aos dois adolescentes suspeitos de envolvimento no homicídio.

O primeiro, de 15 anos, foi apreendido na segunda-feira (14). Conforme a Polícia Civil, ele confessou participação no crime e relatou aos investigadores que o assassinato estaria relacionado a um desentendimento envolvendo o tráfico de drogas.

As investigações também levaram à identificação do segundo adolescente, de 17 anos. Diante das evidências reunidas, a Polícia Civil solicitou ao Poder Judiciário a expedição de mandado de busca e apreensão contra o jovem.

A ordem judicial foi cumprida nesta terça-feira. Após ser localizado e apreendido, o adolescente foi encaminhado ao Centro de Socioeducação (Cense), onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue com os procedimentos relacionados ao caso e com a apuração das circunstâncias do homicídio.