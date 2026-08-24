Motorista foge da PM e capota carro lotado de cigarros contrabandeados no Norte Pioneiro

Veículo bateu contra o muro de um asilo e parou em uma plantação de café; PM estima que carga tinha até 20 mil carteiras de cigarros

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
24/08/2026 às 14h47
Motorista foge da PM e capota carro lotado de cigarros contrabandeados no Norte Pioneiro
O Touareg capotou, atingiu o muro de um asilo e somente parou após entrar em uma plantação de café, na Rua Frederico Azanan, região da Vila Hermínia. Foto: PMPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

RIBEIRÃO DO PINHAL - Uma fuga da Polícia Militar terminou em acidente e na apreensão de uma grande carga de cigarros contrabandeados na manhã da última sexta-feira (21), em Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro. Segundo a PM, entre 15 mil e 20 mil carteiras de cigarros de origem estrangeira estavam dentro de um Volkswagen Touareg que acabou batendo contra o muro de um asilo e parando em uma plantação de café.

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A ocorrência começou por volta das 05h25 e, inicialmente, os policiais sequer estavam atrás do veículo. A equipe se deslocava para atender um acidente de trânsito na rodovia entre Ribeirão do Pinhal e Abatiá quando acionou os sinais luminosos da viatura.

Neste momento, conforme o relato policial, o motorista de um VW Touareg preto percebeu a aproximação da equipe e acelerou, iniciando uma fuga em alta velocidade. A atitude levantou suspeitas e os policiais começaram o acompanhamento do automóvel.

A perseguição seguiu até o trevo de acesso a Ribeirão do Pinhal. Segundo a Polícia Militar, ao chegar ao local, o motorista perdeu o controle da direção.

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O Touareg capotou, atingiu o muro de um asilo e somente parou após entrar em uma plantação de café, na Rua Frederico Azanan, região da Vila Hermínia.

Mesmo depois do acidente, o motorista conseguiu deixar o veículo. Ele fugiu a pé em direção desconhecida antes da chegada dos policiais ao ponto onde o carro havia parado. As equipes realizaram buscas pela região, mas o suspeito não foi localizado.

Milhares de cigarros dentro do carro

Quando os policiais vistoriaram o veículo, descobriram o que estaria por trás da tentativa de fuga. O interior do Touareg estava tomado por cigarros de origem estrangeira. Conforme estimativa da Polícia Militar, havia entre 15 mil e 20 mil carteiras de cigarros contrabandeados sendo transportadas no automóvel.

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Além do veículo e da carga, os policiais encontraram nas proximidades um celular Redmi branco. O aparelho foi apreendido e permaneceu lacrado junto ao automóvel para os procedimentos posteriores.

Diante da quantidade de mercadoria encontrada, a área foi isolada enquanto eram tomadas as providências para a retirada do veículo.

O automóvel precisou ser removido por um serviço de guincho. Posteriormente, o Touareg, os milhares de cigarros e o aparelho celular foram encaminhados ao pátio da Receita Federal, em Londrina.

O material ficou sob responsabilidade do órgão para os procedimentos cabíveis relacionados à apreensão.

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Ribeirão do Pinhal - PR
Ribeirão do Pinhal - PR
Ribeirão do Pinhal é um município do Norte Pioneiro do Paraná, fundado em 10 de outubro de 1947. Sua economia é voltada para a agricultura, com destaque para o cultivo de café, milho e feijão. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, promovendo festas e eventos que reforçam a identidade local. Com população acolhedora, Ribeirão do Pinhal oferece tranquilidade e qualidade de vida, além de belas paisagens naturais.
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