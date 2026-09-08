Jovem do Norte Pioneiro conquista vice do Miss Teen Internacional

Maria Clara Mafra é de Jacarezinho e agora vai representar o Paraná em concurso Nacional

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Portal JNN
08/09/2026 às 13h06
Jovem do Norte Pioneiro conquista vice do Miss Teen Internacional
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - A jovem Maria Clara Mafra, de 17 anos, moradora de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, conquistou o título de Vice Miss Teen International Paraná 2026 durante a realização do Miss Teen International Paraná. A competição ocorreu nos dias 29 e 30 de agosto, em Curitiba, reunindo candidatas de diferentes regiões do estado.

Com o desempenho alcançado na disputa estadual, Maria Clara garantiu o segundo lugar geral e recebeu a faixa de Vice Miss Teen International Paraná. Além da colocação, a participante foi convidada pela organização do concurso para representar a Ilha do Mel na etapa nacional da competição.

O Miss Teen International Brazil 2026 será realizado entre os dias 8 e 11 de outubro, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Na competição, Maria Clara levará a representação da Ilha do Mel e do Paraná, disputando o título nacional com candidatas de diversos estados brasileiros.

A trajetória da jovem em concursos de beleza começou antes da conquista estadual. Em 2025, ela participou da Fetexas, tradicional evento realizado em Jacarezinho, onde conquistou o título de 1ª Princesa na categoria Teen. A experiência abriu caminho para novas participações em competições do segmento.

Neste ano, Maria Clara também conquistou destaque no cenário regional ao ser coroada Princesa Miss Cowgirl Centro Oeste Paulista, título obtido em maio. O reconhecimento ampliou sua visibilidade em concursos voltados ao público jovem e contribuiu para sua preparação para desafios de maior alcance.

Agora, a representante de Jacarezinho se prepara para a etapa nacional do Miss Teen International Brazil 2026. O concurso em Petrópolis reunirá candidatas de diferentes estados do país e contará com atividades, avaliações e apresentações que definirão a vencedora da edição. A participação da jovem coloca novamente o nome de Jacarezinho e do Paraná em evidência no cenário dos concursos de beleza voltados à categoria teen.

Foto: Divulgação.
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