Norte Pioneiro entra novamente em alerta para tempestades e vendavais

Além da chuva intensa, existe previsão de rajadas de vento entre 60 e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Norte Pioneiro do Paraná está sob alerta laranja para tempestades nesta terça-feira (22). O novo aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), classificado com grau de severidade de “perigo”, entrou em vigor às 08h56 e permanece válido até as 23h59.

Segundo o Inmet, a região pode registrar chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. Além da chuva intensa, existe previsão de rajadas de vento entre 60 e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Diante da intensidade prevista para as tempestades, o Inmet alerta para possibilidade de cortes no fornecimento de energia elétrica, quedas de árvores, alagamentos e danos em plantações.

O aviso ganha ainda mais importância após os fortes temporais registrados no Paraná na segunda-feira (21). Em algumas regiões do estado, as rajadas ultrapassaram os 100 km/h e provocaram quedas de árvores, destelhamentos e outros danos.

Nesta terça-feira, a instabilidade continua favorecida pela atuação de uma frente fria associada a um ciclone extratropical no Oceano Atlântico.

Durante as rajadas de vento, a orientação é evitar permanecer próximo a árvores, placas, postes e outras estruturas que possam cair. Veículos também não devem ser estacionados próximos a torres de transmissão e estruturas semelhantes.

Em caso de chuva intensa, moradores devem evitar áreas sujeitas a alagamentos e nunca tentar atravessar locais tomados pela água.

O alerta permanece válido para o Norte Pioneiro até as 23h59 desta terça-feira, e as condições meteorológicas podem mudar ao longo do dia.