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Criança de 9 anos morre após ser baleada pelo tio enquanto jogava videogame no Paraná

Jovem de 19 anos disse à polícia que estava “brincando” com a arma quando ocorreu o disparo; menino teve morte encefálica confirmada e família autorizou doação de órgãos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
22/09/2026 às 11h16
Criança de 9 anos morre após ser baleada pelo tio enquanto jogava videogame no Paraná
Matheus Lourenço Barbosa foi atingido na tarde de sábado (19) e teve a morte encefálica confirmada na noite desta segunda-feira (21). Foto: Reprodução/G1 Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Uma criança de 9 anos morreu após ser baleada na cabeça enquanto jogava videogame dentro de casa em Guarapuava, na região Central do Paraná. Matheus Lourenço Barbosa foi atingido na tarde de sábado (19) e teve a morte encefálica confirmada na noite desta segunda-feira (21).

O suspeito de efetuar o disparo é o próprio tio do menino, de 19 anos. Conforme informações da Polícia Militar, o jovem afirmou que estava “brincando” com a arma quando ela disparou e alegou que o tiro aconteceu de forma acidental.

Ele foi preso em flagrante e permanecia detido na manhã desta terça-feira (22).

Após ser atingido, Matheus foi socorrido em estado grave e posteriormente encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Ponta Grossa. Com a confirmação da morte encefálica, a família autorizou a doação dos órgãos da criança.

Tio diz que estava “brincando” com a arma

Segundo a Polícia Militar, o tio contou que estava acompanhado de amigos no momento em que o disparo aconteceu. Conforme o relato, ele estaria “brincando” com a arma quando o disparo aconteceu. Depois do tiro, conforme a versão apresentada pelo jovem, ele teria deixado a arma cair no chão e um dos colegas pegou o objeto e fugiu.

O relato, porém, apresentou divergências. Inicialmente, o rapaz indicou um dos amigos como responsável por levar a arma, mas posteriormente mudou a versão e apontou outra pessoa.

Uma adolescente de 16 anos que também estava no imóvel foi encaminhada à delegacia. De acordo com a PM, ela também apresentou contradições durante o depoimento.

Até a última atualização, a arma utilizada no disparo não havia sido localizada. O próprio tio teria informado aos policiais que o armamento estava em situação irregular.

Durante uma busca pessoal, os policiais encontraram com o jovem uma cápsula de munição calibre .32.

Tio foi preso em flagrante

A Polícia Civil informou que o rapaz foi inicialmente autuado por tentativa de homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

A prisão ocorreu antes da confirmação da morte encefálica de Matheus. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil, que trabalha para esclarecer as circunstâncias do disparo e a possível participação das outras pessoas que estavam no imóvel.

O jovem permanecia preso nesta terça-feira (22).

Com informações de G1 Paraná.

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