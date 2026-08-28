Homem é preso após aplicar “golpe do Pix agendado” no Norte Pioneiro

Segundo a Polícia Civil, suspeito fazia compras em Jacarezinho, apresentava comprovantes de transferências agendadas e depois cancelava as operações para impedir o pagamento

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
28/08/2026 às 14h34
Homem é preso após aplicar “golpe do Pix agendado” no Norte Pioneiro
Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Um homem de 39 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (27), em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, suspeito de utilizar pagamentos via Pix para aplicar golpes contra um estabelecimento comercial. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), ele apresentava comprovantes de transferências agendadas e, posteriormente, cancelava as operações.

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O caso foi registrado em um comércio localizado no bairro Aeroporto. De acordo com as informações apuradas pela 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, o suspeito já frequentava o estabelecimento e utilizava a mesma estratégia para realizar compras.

Na prática, o homem fazia o pedido e, no momento de pagar, apresentava ao comerciante um comprovante de Pix agendado. A transferência, porém, ainda não havia sido efetivada. Depois de deixar o estabelecimento com os produtos, ele teria cancelado a operação, fazendo com que o dinheiro nunca chegasse à conta do comerciante.

A repetição da situação levantou suspeitas. Na manhã de quinta-feira, durante uma nova compra, o responsável pelo estabelecimento conseguiu registrar a operação que aparecia no celular do homem. Mais tarde, foi constatado que, novamente, o valor não havia sido creditado.

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Suspeito foi localizado em casa

Após ser comunicada sobre o caso, a Polícia Civil iniciou diligências para localizar o suspeito. Ele foi encontrado poucas horas depois em sua própria residência, em Jacarezinho.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 12ª Subdivisão Policial, onde a ocorrência foi registrada como estelionato e foram realizados os procedimentos de polícia judiciária.

Conforme a PCPR, a prisão ocorreu em flagrante e interrompeu a possível continuidade da prática. A investigação também aponta que o método teria sido utilizado de forma reiterada contra o estabelecimento.

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Depois da conclusão dos procedimentos na delegacia, o suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

Com informações do Portal Tá No Site.

Foto: PCPR/Reprodução Tá No Site
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