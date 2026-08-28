Homem é preso após agredir companheira e ameaçar divulgar imagens íntimas em Jacarezinho

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (28), em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, após a companheira denunciar uma sequência de agressões, ameaças e violência psicológica. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), ele também teria ameaçado divulgar imagens íntimas da vítima caso ela decidisse terminar o relacionamento.

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A ocorrência foi atendida pela 12ª Subdivisão Policial e pela Delegacia da Mulher de Jacarezinho. Conforme as informações policiais, os episódios aconteceram durante a madrugada, entre 1h e 5h, em uma residência na Rua Rouxinol, no bairro Jardim Panorama.

De acordo com a investigação inicial, a mulher, de 24 anos, foi acordada pelo companheiro e os dois iniciaram uma discussão motivada por ciúmes e acusações feitas pelo suspeito.

Durante o desentendimento, a vítima teria sido expulsa da residência, enquanto o homem permaneceu com o celular dela e as chaves do carro. Ao tentar recuperar os pertences, a mulher teria sido chacoalhada e empurrada contra uma parede.

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As agressões deixaram lesões nos braços da vítima, conforme constatado durante o atendimento da ocorrência.

Ameaça com imagens íntimas

Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito teria gravado vídeos contendo xingamentos contra a companheira. Além das agressões físicas, ele é acusado de ameaçar divulgar imagens íntimas da mulher caso ela rompesse o relacionamento.

Após os episódios, a vítima e testemunhas procuraram a unidade policial para denunciar o caso. A mulher também solicitou medidas protetivas de urgência.

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Com informações do Portal Tá No Site.

Diante das informações apresentadas, policiais iniciaram as diligências e localizaram o suspeito ainda durante a manhã. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

Conforme a PCPR, o homem foi autuado pelos crimes de ameaça e violência psicológica contra a mulher, no contexto da Lei Maria da Penha.

Após a conclusão dos procedimentos policiais, o suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanece à disposição da Justiça.