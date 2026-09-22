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Pesquisa aponta Sandro Alex com 27,8% na disputa pelo Governo do Paraná

Levantamento do IRG mostra Sandro Alex em segundo lugar e redução da distância para Sergio Moro

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
22/09/2026 às 10h20
Pesquisa aponta Sandro Alex com 27,8% na disputa pelo Governo do Paraná
Levantamento mostra Sandro Alex em segundo lugar e redução da distância para Moro. Foto: PSD

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, aparece com 27,8% das intenções de voto na mais recente pesquisa do IRG Pesquisas, contratada pelo Grupo RIC. A chapa formada por Sandro Alex e Rafael Greca, do MDB, ocupa a segunda posição, atrás de Sergio Moro e Edson Vasconcelos, ambos do PL, que somam 39,7%.

Na sequência, aparecem Requião Filho, do PDT, e Michele Caputo, do Solidariedade, com 21,3%. Outros 4,7% dos entrevistados afirmaram que não votariam em nenhum dos candidatos, votariam em branco ou anulariam o voto, enquanto 4,6% não souberam ou não responderam.

Entre as demais candidaturas, Luiz França e João Adolfo, da Missão, somam 1,2%. Tayná Miessa e William Araki, da UP, têm 0,4%, enquanto Samuel de Mattos e Helena Figueiredo, do PSTU, registram 0,3%. Os demais candidatos não pontuaram.

Crescimento de Sandro Alex

Sandro Alex vem crescendo nas pesquisas do IRG desde maio, quando apareceu pela primeira vez com 12,3%. Em junho, passou para 14,4% e, em julho, chegou a 16,5%. Em agosto, atingiu 24,8% e ultrapassou Requião Filho pela primeira vez, posição que mantém no levantamento mais recente.

A diferença para Sergio Moro também diminuiu ao longo da série de pesquisas. Em maio, a distância entre os dois era de 27,1 pontos percentuais. Agora, caiu para 11,9 pontos percentuais.

Cenário espontâneo

No cenário espontâneo, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Sergio Moro aparece com 21,2%, seguido por Sandro Alex, com 12,9%, e Requião Filho, com 11,4%.

Outros 46,2% dos entrevistados disseram não saber ou não responderam, indicando um percentual elevado de eleitores que ainda não manifestaram preferência espontânea por um candidato.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno, a chapa formada por Sandro Alex e Rafael Greca soma 39,8% das intenções de voto, enquanto Sergio Moro e Edson Vasconcelos alcançam 43,3%. Segundo os dados apresentados, as duas chapas estão empatadas dentro da margem de erro da pesquisa.

Além disso, 9,6% dos entrevistados afirmaram que não votariam em nenhum dos candidatos, votariam em branco ou anulariam o voto, e 7,3% não souberam ou não responderam.

Metodologia

A pesquisa Grupo RIC/IRG Pesquisas ouviu 1.200 pessoas entre os dias 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de 2,83 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número PR-01172/2026.

https://folhaextra.com/envios/2026/09/22/9945024f0c67401b84f35d52271e9fc74d6564bc.pdf

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