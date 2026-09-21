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Sandro Alex tem 27% e aparece em segundo; Moro lidera com 35%, aponta Real Time Big Data

Levantamento com 1.600 eleitores também mediu rejeição: Requião Filho tem 42%, Moro 39% e Sandro Alex 30%. Gestão de Ratinho Junior é aprovada por 80% dos entrevistados

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
21/09/2026 às 13h35
Sandro Alex tem 27% e aparece em segundo; Moro lidera com 35%, aponta Real Time Big Data
Sandro Alex aparece com 27%, enquanto Moro ainda lidera com 35%. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Sergio Moro (PL) lidera a disputa pelo Governo do Paraná com 35% das intenções de voto, segundo pesquisa estimulada do instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (21). Sandro Alex (PSD), candidato apoiado pelo governador Ratinho Junior (PSD), aparece em segundo lugar, com 27%. Requião Filho (PDT) vem em terceiro, com 22%. O instituto ouviu 1.600 eleitores do estado entre 11 e 15 de setembro.

Em relação ao levantamento do início do mês, Sandro Alex avançou 2 pontos percentuais, variação dentro da margem de erro. Moro repetiu os 35% registrados nas duas rodadas anteriores do instituto. Em agosto, o candidato do PL marcava 37%. Requião Filho oscilou 1 ponto para cima.

Pesquisa estimulada

  • Sergio Moro (PL): 35%
  • Sandro Alex (PSD): 27%
  • Requião Filho (PDT): 22%
  • Luiz França (Missão): 2%
  • Outros: 1%
  • Brancos e nulos: 5%
  • Não sabem ou não responderam: 8%

Adriano Teixeira (PCO), Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza), Samuel de Mattos (PSTU) e Tayná Miessa (UP), somados, atingiram 1%.

Pesquisa espontânea

  • Sergio Moro: 20%
  • Sandro Alex: 14%
  • Requião Filho: 12%
  • Ratinho Júnior: 2%
  • Outros: 3%
  • Brancos e nulos: 8%
  • Não sabem ou não responderam: 41%

Segundo turno

Sergio Moro (PL) 52% x Requião Filho (PDT) 30%. Brancos e nulos somam 7%, e não sabem ou não responderam, 11%.

Sergio Moro (PL) 42% x Sandro Alex (PSD) 38%. Os dois estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro. Brancos e nulos são 10%, e não sabem ou não responderam, 10%.

Sandro Alex (PSD) 42% x Requião Filho (PDT) 31%. Brancos e nulos chegam a 13%, e não sabem ou não responderam, 14%.

Rejeição

  • Requião Filho (PDT): 42%
  • Sergio Moro (PL): 39%
  • Sandro Alex (PSD): 30%
  • Luiz França (Missão): 27%
  • Tayná Miessa (UP): 23%
  • Alexandre Salomão (Mobiliza): 23%
  • Adriano Teixeira (PCO): 20%
  • Samuel de Mattos (PSTU): 19%
  • Poderia votar em todos: 1%
  • Não sabem ou não responderam: 1%

Avaliação do governo

A gestão de Ratinho Junior é aprovada por 80% dos entrevistados e desaprovada por 18%. Outros 2% não responderam. Para 59%, o governo é ótimo ou bom. Outros 30% o consideram regular, e 11%, ruim ou péssimo. Não souberam responder 1%.

Senado

Na disputa pelas duas vagas ao Senado, com primeiro e segundo votos consolidados e reduzidos a 100%, Deltan Dallagnol (Novo) tem 19%. Alexandre Curi (Republicanos) e Filipe Barros (PL) aparecem com 18% cada. Gleisi (PT) soma 16%, e Cristina Graeml (PSD), 15%. Dr Rosinha (PT) tem 6%, e Karen Guerreiro (Missão), 1%. Brancos e nulos são 3%, e não sabem ou não responderam, 4%.

Metodologia

A Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores do Paraná entre 11 e 15 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número PR-00532/2026.

https://folhaextra.com/envios/2026/09/21/9ff34a0eeb9b5d7d98148b49b3b2fb95ac16b895.pdf

Por que a Folha Extra divulga pesquisas?

A Folha Extra acompanha e divulga pesquisas de intenção de voto realizadas por institutos de opinião pública reconhecidos no país. Esses levantamentos mostram um retrato do momento, feito a partir de amostras que buscam representar o conjunto da população.

O modo de entrevista, o tamanho e a composição da amostra, além da forma como as perguntas são apresentadas aos entrevistados, podem interferir nos resultados. Por isso, é importante observar os dados metodológicos, normalmente informados ao fim das matérias sobre pesquisas eleitorais.

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