Ratinho Junior pede continuidade com Sandro Alex: “ele é resolvedor, pegou a balsa com problemas e entregou a Ponte de Guaratuba”

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O governador Ratinho Junior disse neste domingo (20) em um evento com trabalhadores da agricultura familiar que Sandro Alex é um construtor e um resolvedor de problemas, além de ter experiência consolidada no Poder Executivo, características essenciais para governador o Estado com a quarta maior economia do Brasil.

“Ele pegou a balsa com problemas e entregou a Ponte de Guaratuba. Esse é o maior exemplo da sua dedicação pelo Paraná. Muitos desistem no caminho pelas inúmeras pressões e interesses, mas o Sandro Alex é um técnico. É sério, dedicado, competente. Por isso ele vai me suceder no Governo do Paraná. Ele tem tudo o que precisa para governar ao lado da população e não em uma fortaleza inalcançável como estão propondo”, disse.

Ele também defendeu outras características de Sandro Alex: a honestidade e o comprometimento. “Ele tocou mais de R$ 20 bilhões em obras em uma das secretarias mais desafiadoras do Paraná, a de Infraestrutura e Logística. Era uma pasta sem recursos e com poucos projetos. Ele estruturou um banco de projetos, trabalhou em parceria com Itaipu Binacional, buscou recursos onde poderia e hoje temos o maior pacote de obras do Brasil, além da infraestrutura mais bem avaliada. A população reconhece isso porque passa por obras diariamente. E isso em todo o Estado”, afirmou.

Entre os projetos que foram tocados nessa parceria entre Ratinho Júnior e Sandro Alex estão a duplicação da Rodovia dos Minérios, a duplicação da ligação entre Londrina e Mauá da Serra, contornos rodoviários (Palotina, Pato Branco, Francisco Beltrão, Wenceslau Braz, Jandaia do Sul, entre outros), leilões de todas as áreas ociosas do Porto de Paranaguá e investimentos bilionários dos aeroportos.

“Além disso, Sandro Alex pegou o fim dos contratos do Anel de Integração, marcados por corrupção e falta de obras. Ele fez com que todas as concessionárias assumissem novos projetos para garantir as leniências, e isso tirou do papel o Trevo Cataratas, terceiras faixas, viadutos em Campo Largo e Ponta Grossa, e muito mais. E ele também buscou o melhor modelo para a nova concessão, garantindo R$ 60 bilhões em novas obras. Daqui a 10 anos o Paraná vai comemorar um novo salto econômico e logístico e isso tem a marca de Sandro Alex”, complementou.

O candidato do PSD foi escolhido por Ratinho Junior para a sucessão em 2026. A chapa foi formada com Rafael Greca (MDB), que tem histórico de trabalhos urbanísticos e de planejamento, e que colocou a Capital do Paraná no posto de cidade mais inteligente do mundo.