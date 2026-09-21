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“Eu defendo a garantia da continuidade de Ratinho Junior”, diz Sandro Alex

Candidato do PSD ao Governo do Paraná afirma que muitos tentam confundir a população, mas que ele é quem defende a continuidade da gestão do governador mais bem avaliado do Brasil

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
21/09/2026 às 09h22
“Eu defendo a garantia da continuidade de Ratinho Junior”, diz Sandro Alex
Nos últimos anos, Sandro Alex participou diretamente da trajetória de Ratinho Junior no Governo do Estado. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, é o único que tem ao seu lado o governador mais bem avaliado do Brasil, Ratinho Junior. Ele representa a continuidade de um trabalho, de planejamento e de conquistas como a quarta maior economia, maiores índices de qualidade de vida das cidades da história e menor taxa de desemprego de todos os tempos.

“Estamos na reta final da campanha e tem muitos candidatos tentando confundir a população. Mas eu defendo a garantia da continuidade de Ratinho Junior. Eu estive ao seu lado nos últimos oito anos na administração do Estado, mas somos amigos há mais de 20 anos. E nós somos realizadores, a população conhece a nossa trajetória de entregas, simbolizada na Ponte de Guaratuba e nos mil quilômetros de rodovias de concreto que tiramos do papel”, diz Sandro Alex.

“Mas muito mais do que isso, a população conhece a nossa trajetória de coerência. Eu estive ao lado do presidente Jair Bolsonaro na construção da Ponte da Integração Brasil - Paraguai, na duplicação da Rodovia das Cataratas, na duplicação do Contorno Norte de Cascavel, na pavimentação da Estrada da Boiadeira. O Paraná reconhece isso. E no Congresso eu sempre fiz oposição ao Lula e à Dilma. Ninguém pode apagar essa história”, complementa.

Nos últimos anos, Sandro Alex participou diretamente da trajetória de Ratinho Junior no Governo do Estado. Ele foi responsável por comandar o Porto de Paranaguá no maior ciclo de expansão da sua história e resolveu os gargalos das concessões rodoviárias, atraindo mais de R$ 60 bilhões em investimentos privados para conectar de maneira duplicada todas as principais cidades do Estado.

Durante a gestão de Ratinho Junior, o Paraná assumiu o posto de quarta maior economia, ultrapassando o Rio Grande do Sul, atingiu o maior patamar nominal do PIB e o maior Valor Bruto de Produção Agropecuária da história, além dos menores níveis de desigualdade e desemprego.

Outras conquistas são a melhor educação do Brasil, medida pelo Ideb, e os investimentos públicos recordes dentro da execução orçamentária, chegando a R$ 7 bilhões/ano, além de nota máxima (Capag A+) nas contas públicas, indicador que mede a saúde financeira dos estados.

Ratinho Junior reforçou essa mensagem de apoio a Sandro Alex em um vídeo que gravou e viralizou nas redes sociais nesta semana. “Estamos reforçando a importância da continuidade do governo. É a garantia de que as obras, esse maior investimento da história, vai continuar. Fizemos os maiores programas de pavimentação urbana e rural do País, trabalhamos em parceria com os municípios e os prefeitos sabem disso”, defende Ratinho Junior.

“Quase 50% da população ainda não decidiu em qual candidato vai votar. E a gente tem visto que, desses indecisos, quando conhecem o Sandro Alex, veem a sua trajetória, o trabalho que ele fez ao meu lado no Governo, acabam decidindo votar nele. Ele representa a continuidade do nosso governo. Sandro Alex é a garantia de um futuro melhor, da esperança de um Paraná que trabalha em direção ao caminho do bem”, complementa.

"Cuidamos da nossa gente com amor e respeito. Garantimos uniformes, intercâmbios e a melhor merenda escolar para as nossas crianças. Abrimos oportunidades para os jovens. Empoderamos as mulheres com crédito e cuidamos dos idosos com políticas sociais e novos condomínios. Criamos um modelo de gestão pública e transparência para o Brasil: o Modelo Paraná. É isso que Sandro Alex se propõe a fazer”, diz.

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