Sandro Alex cresce e chega a 28% em nova pesquisa no Paraná

Uma nova pesquisa divulgada nesta quinta-feira (17) pela Alfa Inteligência/TMC aponta Sandro Alex (PSD) com 28% das intenções de voto. Foto: PSD

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Uma nova pesquisa divulgada nesta quinta-feira (17) pela Alfa Inteligência/TMC aponta Sandro Alex (PSD) com 28% das intenções de voto para o governo do Paraná, contra 39% de Sergio Moro (PL) e 23% de Requião Filho (PDT). Luiz França (Missão) aparece com 2%, enquanto brancos e nulos somam 2%. Outros 6% não souberam ou não responderam.

O percentual de 28% é o maior registrado por Sandro Alex nos levantamentos da Alfa Inteligência. Nas pesquisas anteriores, realizadas em agosto e no início de setembro, ele aparecia com 26%. Moro manteve os mesmos 39% do levantamento anterior.

No cenário espontâneo, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Moro aparece com 28%, seguido por Sandro Alex, com 17%, e Requião Filho, com 15%. Luiz França tem 1%. Outros 35% não souberam ou não responderam.

Em uma das simulações de segundo turno, o levantamento aponta 47% para Sergio Moro e 43% para Sandro Alex. Brancos e nulos somam 7%, enquanto 3% não souberam ou não responderam.

Grau de definição do voto

A pesquisa também sondou os eleitores sobre o grau de definição do voto para governador. Entre os entrevistados, 64% responderam que já têm convicção, 18% disseram que podem mudar e 15% ainda não decidiram.

Aprovação de Ratinho Junior

O levantamento também mediu a avaliação da gestão de Ratinho Junior. Segundo a pesquisa, 76% dos entrevistados aprovam a administração, enquanto 21% desaprovam. Outros 3% não souberam ou não responderam.

Metodologia

A pesquisa Alfa Inteligência foi contratada pela TMC e está registrada no número PR-03640/2026. Ela ouviu 1.200 pessoas entre 11 e 16 de setembro com taxa de confiança de 95% e margem de erro de 2,8 pontos percentuais.