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Ação tenta tirar Ratinho de atos da campanha de Sandro Alex, mas Justiça nega pedido

Decisão do TRE-PR entendeu que a presença do apresentador, sem realização de espetáculo ou performance artística, não caracteriza showmício

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
21/09/2026 às 09h52
Ação tenta tirar Ratinho de atos da campanha de Sandro Alex, mas Justiça nega pedido
Sandro Alex e Ratinho em carreata no interior do Paraná — Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A Justiça Eleitoral negou um pedido que buscava restringir a participação do apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, em carreatas, comícios e outros eventos presenciais da campanha de Sandro Alex (PSD) ao governo do Paraná. A decisão foi proferida no domingo (20), após a ação ser apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

O pedido pretendia impedir que Ratinho fosse utilizado nos eventos como uma atração ou elemento de animação e mobilização do público. A discussão chegou à Justiça em meio à participação do apresentador em atos eleitorais ao lado do candidato.

A juíza Adriana de Lourdes Simette, responsável pela decisão, não identificou elementos suficientes para conceder a medida solicitada. A magistrada diferenciou a presença de uma personalidade pública em um ato político da realização de uma apresentação artística, prática que poderia ser enquadrada nas restrições eleitorais relacionadas aos showmícios.

Segundo a decisão, “a presença física de cidadão que exerce atividade artística, desprovida de atuação performática ou espetáculo, não configura showmício”. A magistrada acrescentou que não havia demonstração de apresentação artística destinada a animar o evento e, por isso, indeferiu o pedido.

Defesa argumentou manifestação política pessoal

A defesa da chapa de Sandro Alex sustentou que a participação de Ratinho nos eventos representa uma manifestação de escolha política pessoal do apresentador. O argumento apresentado é de que pessoas públicas também podem declarar apoio eleitoral e participar de atos políticos, desde que sejam respeitadas as regras estabelecidas pela legislação.

Ratinho participou de carreatas ao lado de Sandro Alex nos últimos dias e também tornou público seu apoio ao candidato. Com o indeferimento do pedido, não foi estabelecida, nessa decisão, a restrição pretendida à presença do apresentador nos eventos da campanha.

O episódio ocorre a menos de duas semanas do primeiro turno das Eleições 2026, marcado para 4 de outubro. No Paraná, oito candidatos disputam o governo estadual, segundo dados divulgados pelo próprio TRE-PR.

A decisão não significa uma autorização irrestrita para qualquer tipo de participação artística em eventos eleitorais. O ponto considerado no caso foi a distinção entre comparecer e manifestar apoio político e realizar uma apresentação ou espetáculo para animar um ato de campanha.

Com informações de Folha do Litoral.

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