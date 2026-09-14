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Homem fica em estado grave após ser agredido com pancadas na cabeça

Crime aconteceu na tarde do último sábado em Cornélio Procópio; vítima foi levada ao hospital e autor foi parar na delegacia

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
14/09/2026 às 09h28 Atualizada em 14/09/2026 às 09h35
Homem fica em estado grave após ser agredido com pancadas na cabeça
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Reginaldo Tinti

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um homem de 54 anos teve ferimentos graves após ser agredido com pancadas na cabeça. O crime foi registrado no início da tarde do último sábado (12) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. O autor foi preso.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 13h30 os policiais receberam um chamado para prestar apoio a equipe do SAMU no atendimento a uma ocorrência de violência e agressão. Diante do chamado, os agentes foram até a Rua Eduardo Cacciolari para averiguar a situação.

No local, os policiais foram informados que a vítima havia sido socorrida com ferimentos graves na região da cabeça sendo encaminhada ao hospital para atendimento. Já em contato com a equipe médica, os policiais foram informados que a vítima apresentava lesão frontal no crânio, sangramento no nariz e lesão no olho direito. Mesmo ferido, o homem conseguiu informar quem foi o autor das agressões.

Frente aos fatos, os policiais realizaram diligências e prenderam o suspeito de 48 anos que foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Foto: Reprodução/Internet
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Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
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